Un folto pubblico ha partecipato all'incontro presso l'Auditorium della Parrocchia San Paolo apostolo in cui si sono confrontati, sul tema "La ricerca di Dio", il teologo monsignor Bruno Forte e il filosofo Massimo Cacciari. Pubblichiamo, grazie alla collaborazione tecnica di Eduardo D'Addario, il video dell'incontro, diviso in tre parti: nella prima c'è l'intervento di padre Bruno Forte, nella seconda quello di Massimo Cacciari e nella terza le domande del pubblico con il dibattito che ne è seguito.