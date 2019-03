Sono 75 i firmatari di una petizione rivolta al leader nazionale del Pd, Matteo Renzi, e ai segretari regionale e provinciale, Silvio Paolucci e Chiara Zappalorto, per chiedere che il Partito democratico candidi a San Salvo Gabriele Marchese alla carica di consigliere regionale.

In vista delle elezioni del 25 maggio, il centrosinistra sansalvese sconta ancora gli strascichi delle divisioni del 2011, quando Marchese, allora sindaco, fu sfiduciato da alcuni componenti della sua stessa maggioranza e si dimise. Le elezioni comunali del maggio 2012 decretarono al ballottaggio una netta vittoria del centrodestra, guidato dall'attuale primo cittadino, Tiziana Magnacca.

Per Marchese ora si vocifera di una candidatura in una lista civica a sostegno di Luciano D'Alfonso, il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Abruzzo. Il documento dei 75 ricorda che San Salvo "ebbe il primo sindaco di sinistra in Abruzzo e poi ci furono altri vent'anni di buona amministrazione con Arnaldo Mariotti e Gabriele Marchese. Tutto questo non può essere annullato e, per questo, noi sottoscrittori vorremmo che questa divisione della sinistra finisse e che tornasse la pace". Poi la richiesta rivolta ai dirigenti del Partito democratico: "Vorremmo che alle elezioni regionali venisse candidato a San Salvo Gabriele Marchese".