Domenica 16 marzo a Casalbordino alle ore 17.00 ultimo appuntamento con A teatro con mamma e papà, programmazione stagionale di spettacoli domenicali per i ragazzi e per le famiglie ideata e curata dal Teatro Stabile di Innovazione L’Uovo in collaborazione con le rispettive Amministrazioni Comunali.

All’Auditorium Comunale di Casalbordino - dove la stagione teatrale è organizzata di concerto con l’Associazione di Genitori Amici della Scuola – andrà in scena “Emanuele e il Lupo”, una produzione, N.A.T.A. Teatro di Arezzo. Lo spassoso spettacolo racconta dell’avventuroso viaggio intrapreso dal giovane Emanuele, dell’incontro con le creature e del bosco e di una inaspettata quanto profonda amicizia che il protagonista instaurerà con un lupo.

Lasciata la casa dei suoi genitori, il giovane Emanuele si mette in viaggio, finché arriva in un bosco dove decide di fermarsi. Comincia a costruire la sua casa in una luminosa radura, ma non sa che un lupo, nascosto tra i cespugli, lo sta spiando. Il lupo vorrebbe mangiare Emanuele ma ha paura del suo bastone, del suo coltello ed è incuriosito dal suo libro, dalla pentola che porta con sé e dal suo orto, da cui sembrano uscire cibi profumatissimi. I due sconosciuti cominciano ad osservarsi, si avvicinano, si annusano, si raccontano, poi un giorno il lupo tenta di mangiare Emanuele ma, ahimè o per fortuna, succede un imprevisto che li farà diventare amici. Perché la solitudine è una brutta bestia.

Biglietti in vendita al botteghino dei teatri dalle ore 16.00. Per ulteriori informazioni si può chiamare il numero 349.1504259, scrivere una mail a info@teatroluovo.it e consultare il sito www.teatroluovo.it.