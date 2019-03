Si spacciava per operatore della Croce Rossa e con la divisa dell'associazione chiedeva offerte senza averne titolo. I carabinieri di Castiglione Messere Marino hanno denunciato per tentata truffa e usurpazione di titoli un 43 enne di Furci.

È stata la titolare di un ristorante del luogo a insospettirsi e a chiamare i militari che, giunti nel locale hanno colto in flagranza il truffatore, proprio mentre intascava una donazione in denaro. Da accertamenti, è risultato che lo stesso aveva già raggirato, nelle scorse settimane, diversi ristoratori dell'Alto e Medio Vastese, in particolare a Gissi e Cupello. In cambio della prenotazione di pranzi o cene di iscritti alla Croce Rossa, chiedeva soldi ai proprietari dei ristoranti. (Ansa)