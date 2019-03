Una porzione dell'ex tracciato ferroviario in provincia di Chieti passa dal Gruppo Ferrovie dello Stato alle amministrazioni locali per dare impulso al progetto della Via Verde della Costa Teatina. È quanto stabilito nell'accordo siglato ieri mattina alla presenza di un gran numero di rappresentanti istituzionali a tutti i livellli. La cifra prevista come indennità di esproprio è di 2 milioni 945 mila euro. La restante parte, comprese le ex stazioni ferroviarie verrà concessa in comodato d'uso alla Provincia di Chieti per i prossimi 5 anni.

Sono circa 40 i chilometri di tracciato interessati dai lavori, i fondi a disposizione del progetto ammontano a 15 milioni 200 mila euro assegnati alla Provincia e provenienti dai FAS, e 2 milioni 200 mila messi a disposizione dal Comune di Vasto (per il tratto Sinello-Mottagrossa), di cui 2 milioni assegnati dal Ministero dello Sviluppo Economico e provenienti dalla rimodulazione di risorse economiche destinate al Patto Trigno-Sinello e 200mila euro di fondi propri comunali.

“E’ ormai vicina una nuova stagione per l’intero comparto turistico abruzzese – ha sottolineato il Presidente Di Giuseppantonio – Siamo giunti alla conclusione di un lungo percorso condiviso di contrattazione che mi ha visto impegnato assieme ai Sindaci e ai tecnici della Provincia e dei Comuni interessati e del management del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che ringrazio davvero poiché hanno accettato la proposta della Provincia relativamente all’esproprio di una porzione del tracciato ferroviario per un importo pari a 2 milioni 945 che stabiliamo oggi, concedendo in comodato la parte restante.

È per me doveroso ringraziare, i dirigenti di FS Italiane, i Sindaci dei Comuni interessati che hanno seguito il progetto assieme a me con grande passione. Un ringraziamento lo devo anche alla Regione Abruzzo, nelle persone del Presidente Chiodi e dell'Assessore Di Dalmazio, per l'impegno mantenuto sui finanziamenti FAS, e al Sottosegretario On. Legnini per aver coordinato e seguito gli incontri e le trattative con Ferrovie dello Stato Italiane presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, raccordandosi anche con il Ministro delle Infrastrutture On. Maurizio Lupi. Un ringraziamento va anche ai tecnici e ai funzionari della Provincia per aver seguito con attenzione e diligenza tutte le fasi del progetto e agli amministratori provinciali che mi hanno preceduto".

Sulla firma dell'accordo arriva anche il commento di Antonio Del Casale, segretario del PD di Vasto. "È il primo passo operativo che servirà anche per conseguire il trittico: acquisto delle aree, realizzazione della pista ciclabile; decollo del Parco della Costa Teatina, cui dovrà aggiungersi una speciale attenzione per la depurazione e il dissesto idrogeologico della costa. Uno dei progetti più importanti per lo sviluppo sostenibile e leva per il turismo verde dell'Abruzzo, un obiettivo concreto e tangibile che riuscirà a regalarci una prospettiva importante che bisognerà saper cogliere".