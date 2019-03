Una maggiore sicurezza al momento di ingresso e uscita per i bambini che frequentano le scuole di via Incoronata, strada da sempre al centro dell'attenzione per la sua pericolosità. La chiede Roberto Laccetti, presidente della sezione vastese dell'Udc, rivolgendosi al comandante della Polizia Municipale, e al Sindaco cha ha la delega alla mobilità urbana. Laccetti chiede "che venga ripristinato il servizio di presenziamento dei Vigili Urbani sulla Via Incoronata, all’altezza della Scuola Materna e Primaria dell’Incoronata, al fine di garantire la sicurezza degli alunni che attraversano la strada nelle ore di ingresso e uscita dalle scuole. In questi mesi sono state numerose le giornate del tutto prive del servizio ed i genitori degli alunni non nascondono la loro preoccupazione".

Dall'Udc, quindi, una richiesta di maggiore presenza degli agenti a tutela dell’attraversamento dei bambini. "Il loro servizio -spiega Laccetti- rappresenta un valore aggiunto alle esistenti strisce pedonali che, seppur necessarie, visto l’elevato numero di ragazzi che attraversa la via nelle ore di punta, non possono essere considerate certamente sufficienti".