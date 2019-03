La discussione in consiglio comunale è stata rinviata ad una delle prossime sedute, generando anche un polverone politico tra le diverse posizioni. Al centro dell'attenzione la cessione degli impianti sportivi, campo da calcio e palestra, dell'Istituto Salesiano di Vasto. A ricostruire i passaggi che hanno portato alla trattativa con il Comune è una nota ufficiale della Circoscrizione Salesiana "Sacro Cuore" Italia Centrale, guidata dall'ispettore don Leonardo Mancini, di cui fa parte l'Opera di Vasto.

"I Salesiani di Vasto poco meno di 10 anni fa hanno realizzato all'interno della propria opera un impianto sportivo, dotato di palestra e campo di calcio regolamentare, costruito per i giovani e la popolazione della città. La costruzione ha richiesto l'accensione di un mutuo quindicinale presso il Credito Sportivo - dell'entità di circa 135.000 euro annui - che i Salesiani, con il supporto costante e generoso di tanti benefattori piccoli e grandi, sono riusciti ad onorare per diversi anni a partire dal secondo semestre del 2007".

Come già evidenziato nelle scorse settimane, negli ultimi tre anni, a cusa della profonda crisi economica, sono diminuite le entrate da parte dei benefattori, rendendo difficile l'adempimento dei pagamenti del mutuo, nonostante la Circoscrizione sia intervenuta in più occasioni per raggiungere la cifra da versare annualmente.

"Dalla fine del 2012 - prosegue la nota dell'ICC - la situazione è diventata insostenibile: l'Opera Salesiana di Vasto non è più riuscita, se non in minima parte, a sostenere i costi del mutuo, e la Circoscrizione non ha avuto più la possibilità di continuare a intervenire nella solidarietà, anche per crescenti difficoltà economiche in altre realtà". Di fronte all'impossibilità di una soluzione alternativa, "sentito il parere della Diocesi e del Consiglio della Comunità Educativo- Pastorale, si è giunti alla conclusione, sofferta e dolorosa, di cedere l'impianto. Prioritariamente ci si è rivolti al Comune di Vasto chiedendo a questo l'acquisizione dell'impianto e l'assunzione della porzione di mutuo rimanente. La richiesta al Comune aveva e ha la finalità di permettere che la struttura rimanga ancora a servizio della cittadinanza. Il dialogo con il Comune è in atto, ma non è ancora giunta una risposta definitiva.

Ci auguriamo - scrivono i superiori della congregazione Salesiana- che la questione possa risolversi al più presto, così da poter anche onorare i debiti contratti dall'Opera Salesiana con il Credito Sportivo. È comprensibile lo sgomento e la sofferenza di quanti negli anni hanno sostenuto con sacrificio la realizzazione dell'impianto sportivo e i pagamenti delle rate del mutuo. Purtroppo in questo momento la strada che si è scelto di percorrere sembra l'unica possibile. Verrà meno la proprietà di questo impianto. Non verranno meno l'impegno e la presenza dei Salesiani per la cittadinanza e i giovani di Vasto".