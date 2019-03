Non so se i nostri governanti arriveranno mai a capire o fare qualcosa che dia nuova linfa alla nostra economia, resta il fatto che il lavoro non ci è "garantito" come da Costituzione e quindi dobbiamo mettere in campo tutte le nostre energie.

Come settimanalmente accade invio varie offerte che sono riuscito a reperire sui mezzi di informazione. Oggi vi invito a fare una riflessione e capire che il mondo del lavoro certo, quello dei nostri genitori, non esiste più. Tende sempre più a venire meno il lavoro fisso in favore di un mercato del lavoro mutevole e noi dobbiamo esserlo con lui.

Detto questo bisogna munirsi di pazienza, di coraggio e soprattutto non rimanere ad aspettare una telefonata che tanto arriverà solo in periodo elettorale. Consiglio a me stesso e a tutti di:

- focalizzare il proprio percorso formativo

- focalizzare il proprio percorso di esperienze (regolare o meno )

- redigere il proprio cv in formato europeo o meglio ancora grafico

- iscriversi presso tutte le agenzie per il lavoro (agenzie di somministrazione tipo Adecco, Humangest, dcc)

- iscriversi-aggiornarsi presso il Centro per l'Impiego competente

- iscriversi sui vari siti specializzati (jobrapido, jobonline, ecc)

- consultare i vari giornali specializzati (tutti i CpI sono dotati di una bacheca consultabile gratuitamente )

- iscriversi e chiedere info nei vari social dedicati alla ricerca e promozione dei profili professionali (linkedIn)

- pensare a riqualificarsi attraverso corsi o percorsi formativi spendibili nel mondo del lavoro e soprattutto spendibili nel territorio in cui si decide di vivere

- pensare all'autoimprenditorialità

- iscriversi ai vari bandi che fanno maturare competenze poi spendibili nel mondo del lavoro

- controllare al proprio Centro per l'Impiego se si beneficia di qualche sgravio per eventuali assunzioni

- pensare a crearsi una valida esperienza lavorativa all'estero ( ci sono Paesi che vivono ora gli anni ottanta dell'Italia)

In breve partendo da una buona analisi di se stessi procedere ad una ricerca attiva del lavoro. Ricordo inoltre che a breve per i giovani al di sotto dei 25 anni dovrebbe partire il Progetto per i Giovani (Youth Guarantee).

Per tutte queste attività consiglio caldamente di passare al proprio Centro per l'Impiego, troverete molte competenze pronte a darvi per quanto possibile una mano.

Per le aziende ricordo che oltre alle varie possibilità di sgravi a breve dovrebbero partire alcune iniziative volte ad implementare l'occupabilità:

Youth Guarantee

Tirocini della Provincia (ove possibile)

L 92/2012 legge Fornero (sgravi per donne ed ultracinquantenni)

mobilità L 223/91 (ove possibile)

L 407/90 (ove possibile )

Tirocini

voucher - lavoro accessorio

apprendistato

Alessandro La Verghetta