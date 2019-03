Importanti riconoscimenti per due uffici postali di Vasto sono arrivati durante il meeting annuale di Poste Italiane. Nel corso dell’incontro che si è svolto a Roma presso la sede di Confindustria, sono stati premiati gli uffici dell’Area Territoriale Centro (Lazio, Abruzzo e Sardegna) che nel corso del 2013 si sono distinti nel raggiungimento di risultati di eccellenza nell’ambito dell’offerta dei prodotti legati al risparmio, all’investimento.

In particolare, i riconoscimenti sono arrivati per l’ufficio postale di via Giulio Cesare, per la quantità di finanziamenti e prestiti erogati (primo posto nelle tre regioni tra gli uffici ad alto traffico) e l’ufficio postale dell’Incoronata, che si è distinto per le aperture di Conto BancoPosta Più (secondo piazzamento), il conto corrente che permette di azzerare il canone mensile.

Oltre al Responsabile dell’Area Territoriale Centro Gino Frastalli, che ha condotto il Meeting, hanno partecipato all’incontro numerosi dirigenti nazionali di Poste Italiane, i Responsabili delle 17 Filiali Provinciali delle tre regioni e 530 tra direttori e specialisti commerciali degli uffici postali più rappresentativi tra i circa 1.800 dell’intera Area Centro.