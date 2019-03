Un ordigno risalente alla seconda guerra mondiale stato ritrovato un mese fa durante i lavori di scavo in un terreno in via De Gasperi a Cupello. Da allora l'area è recintata con il nastro bianco-rosso, in attesa che venga effettuato il suo recupero da parte degli artificieri. Una volta concluse le procedure burocratiche si procederà alla messa in sicurezza della zona e l'ordigno verrà trasportato in sicurezza in un'area controllata dove verrà fatto brillare. Non è la prima volta che nella zona, dove durante il secondo conflitto mondiale ci fu una massiccia presenza militare, prima tedesca e poi alleata, vengono ritrovati ordigni inesplosi.

Gli ultimi ritrovamenti nel vastese erano avvenuti poco più di un anno fa, con la granata dissotterrata a Pagliarelli e fatta brilllare lo scorso gennaio. Lo scorso settembre, invece, un ordigno era stato ritrovato sul fondale marino davanti alla costa di Casalbordino e poi fatto esplodere in mare.