Porte aperte all'unità operativa complessa di Urologia dell’Ospedale di Vasto in occasione della Giornata mondiale del Rene. Giovedì 20 marzo, dalle ore 14, i cittadini interessati potranno recarsi in reparto usufruendo dello screening gratuito della funzionalità renale e ricevere informazioni sulle patologie dei reni e sulla chirurgia robotica che rappresenta una delle attività di maggiore rilievo della Asl Lanciano Vasto Chieti.

Il volantino informativo (clicca qui)

"Il team dell'Urologia - spiega una nota della Asl Lanciano Vasto Chieti-, guidato dal professor Luigi Schips, sarà a disposizione per colloqui informativi e per rispondere a dubbi e domande. In presenza di disturbi di tipo renale, accusati da un paziente nel corso dell’incontro con gli specialisti, e in seguito alla relativa anamnesi, sarà eseguita un’ecografia. All’emergere di eventuali patologie, i medici proporranno un adeguato percorso terapeutico.

Inoltre la giornata sarà occasione per informare i cittadini su tutte le opportunità terapeutiche offerte dalla Asl con il robot chirurgico Da Vinci Si HD utilizzato dal professor Schips nell’Ospedale di Chieti, che ne ha fatto uno dei pochi centri in Italia dediti alla chirurgia robotica sul rene".