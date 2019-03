L'incontro di più di un mese fa si era risolto con un nulla di fatto. Ora le lavoratrici e i lavoratori della ex Golden Lady di Gissi sperano che il tavolo convocato per il 18 marzo alle 16.30 possa dare qualche barlume di speranza per il futuro. Ancora una volta i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e quelli delle istituzioni territoriali, con l'invito per il sindaco Marisi, il presidente della provincia Di Giuseppantonio e l'assessore regionale Castiglione, saliranno le scale della sede di via Molise del Ministero dello sviluppo economico per incontrare il funzionario ministeriale Castano e i rappresentanti di Golden Lady e Wollo. Ci sarà anche il sottosegretario Legnini, che si sta impegnando per dare impulso a questa nuova riconversione.

L'auspicio da parte dei lavoratori, che la scorsa settimana si sono nuovamente incontrati a Gissi, è che possa concretizzarsi l'arrivo in contrada Terzi dell'azienda di logistica di cui si è tanto parlato ma di cui fino ad oggi poco si conosce. Le scadenze per i lavoratori iniziano ad avvicinarsi, a luglio per i primi 50 terminerà la mobilità.

Il giorno successivo, il 19 marzo, presso la sede di Confindustria a Vasto, in corso Mazzini, si terrà un incontro per fare il punto della situazione sulla riconversione del Pantalonificio d'Abruzzo.