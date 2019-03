Procede nel migliore dei modi il percorso di Nicolangelo Di Fabio verso il grande traguardo delle Olimpiadi di Rio 2016. Il nuotatore cupellese, portacolori del Team Nuoto Lombardia Sport Management, sarà al Centro Federale di Ostia, dal 13 al 15 marzo, per partecipare alla sessione del progetto di controllo e sviluppo dell’alta prestazione di nuoto agli ordini del direttore Tecnico Cesare Butini e dal responsabile squadre giovanili Walter Bolognani.

"Molti saranno i big a scendere in vasca - spiega una nota della società lombarda-, da Ilaria Bianchi ad Arianna Barbieri, da Marco Orsi a Matteo Rivolta, senza dimenticare Pietro Codia. Per il Team Nuoto Lombardia Sport Management saranno presenti le due giovani promesse Nicolangelo Di Fabio e Alessandro Bori. Il primo, allenato da Domenico D’Adamo al Complesso Natatorio di Vasto, viene dall’ottimo terzo tempo al Meeting di Lione nei 400sl (tempo 03’59”31)". Per lui in Francia anche due quarti posti, nei 100 e 200 stile libero. Prosegue, quindi, la scia positiva che ha avuto nei mondiali juniores di Dubai (al cospetto di atleti un anno più grandi di lui) il suo picco massimo. E, tra poco meno di un mese, ci saranno anche gli assoluti di Riccione dove poter testare propria condizione.

Con Di Fabio ci sarà anche l'allenatore Domenico D'Adamo, ormai stabilimente nel giro dei raduni azzurri, che segue quotidianemente i progressi del giovane campione azzurro.