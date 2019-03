"La conferenza dei capigruppo del Consiglio comunale di Vasto, convocata dal presidente dell'assemblea civica, Giuseppe Forte, ha deciso di convocare per i giorni 14 e 17 marzo una riunione del Consiglio comunale dedicata quasi completamente al tema della Cultura a Vasto". Lo annuncia una nota del municipio.

"Dopo le recenti polemiche che hanno visto coinvolte tre importanti istituzioni cittadine (Scuola Civica Musicale, Teatro Comunale Rossetti e Centro Europeo Studi Rossettiani), il sindaco Luciano Lapenna, che nei giorni scorsi ha tenuto una conferenza stampa sullo stesso argomento, relazionerà in aula.

Nell'ordine del giorno dei lavori figurano le diverse interrogazioni e la mozione presentata" da alcuni consiglieri comunali d'opposizione. "In apertura dei lavori è prevista la surroga del consigliere Manuele Marcovecchio che si è dimesso per candidarsi alle prossime elezioni amministrative in programma a Cupello, sua città di origine.

A Marcovecchio in consiglio subentrerà Antonio Monteodorisio. L’assemblea è stata convocata in prima seduta per le ore 8 di venerdì 14 marzo ed in seconda per le ore 9 di lunedì 17 marzo".