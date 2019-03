Si sono svolti sabato 08 e domenica 09 marzo al centro federale Unipol BluStadium di Pietralata, a Roma, i Campionati Italiani Invernali junior di nuoto sincronizzato. Si sono affrontate 46 società per un totale di 367 atlete, delle quali 54 sono state impegnate nell’esercizio solo, 50 nel duo e 263 negli obbligatori.

Buona performance per le ragazze del Centro Natatorio di Vasto. Tutte le atlete sono riuscite a qualificarsi per i campionati nazionali estivi. La prima delle vastesi è stata Maria Chiara Silla (punteggio 64,156), a seguire Lelia D’Annunzio (60,072) e Daniela D’Aurizio (60,000). La D’Annunzio ha partecipato anche al programma degli esercizi solo, classificandosi in 52^ posizione.

“Siamo contente per come sono andati questi campionati italiani – ha commentato a fine gara Larissa Taveras, allenatrice della sezione di Vasto – I risultati ci ripagano di tutto il lavoro quotidiano svolto durante gli allenamenti. Tutte le nostre sincronette – conclude – si sono qualificate per le sessioni estive. Sarà occasione per migliorarci ulteriormente”.

Dunque, archiviati i campionati invernali, per le atlete vastesi è già tempo di rituffarsi in acqua per preparare al meglio i prossimi impegni regionali e nazionali.