Il grande lavoro svolto durante l'anno ha dato i suoi risultati. È con un carico di entusiasmo che sono tornati da Firenze, dove hanno partecipato all'edizione 2014 di Danzainfiera gli allievi della Scuola di danza Histon Ballet, diretta dalla professoressa Angiola Saraceni.

"Danzainfiera – racconta Angiola Saraceni - è l'evento che per quattro giorni riunisce tutte le anime del mondo della danza e del ballo, in un mix unico e inconfondibile, che coinvolge tutti i generi e gli stili: dal classico al contemporaneo, dal moderno al tango, dall'hip hop al latino, dal country al musical, dalle danze etniche al valzer, dal burlesque al pilates. E anche quest’anno siamo stati presenti con un gruppo di allievi che si sono distinti per capacità, volontà e determinazione. Infatti – continua l'insegnante vastese – diversi gli allievi vastesi che durante la kermesse toscana hanno vinto Borse di studio da svolgere presso altre scuole di ballo al fine di formarsi e migliorare le tecniche di ballo".

Tanti gli allievi che, grazie alla bravura dimostrata, frutto di grande passione e impegno costante, hanno ottenuto borse di studio presso importanti scuole italiane. I premiati sono stati Simona Giancola, Andrea Sciascia, Federica Sciascia, Alisia Calvano, Umberto Menghini e Andrea Scè, che potranno svolgere tirocini di danza classica, moderna o contemporanea presso l’Ateneo della Danza di Siena o l’Accademia Ucraina di Balletto in Milano. Tra gli allievi della scuola vastese si sono contraddistinti in maniera particolare Jacopo Ruffilli, che ha vinto tre distinte borse di studio in danza classica, danza contemporanea e tecnica maschile da svolgere sia presso la scuola di Siena che all’Accademia di Milano, e Noemi Di Biase, con tre borse di studio presso l'Ateneo della Danza di Siena, una pero lo stage estivo International Dance Theatre Festival e l'accesso al corso di formazione professionale della Leggere Strutture Art Factory di Bologna.