Alla nona giornata di ritorno, a quattro dal termine, il Vasto Marina vince per il terzo anno consecutivo il girone B del campionato Juniores d'Elite abruzzese. La squadra di Maccione arriva all'aritmetica certezza grazie alla sconfitta del San Salvo a Sambuceto che permette ai vastesi di salire a 14 punti di vantaggio sui biancazzurri. La sfida tra la Virtus Cupello terza e la Vastese quinta finisce a reti inviolate.



Vastese-Virtus Cupello 0-0. Si gioca più per la gloria che per la classifica, nel girone conta solo il primo posto e per entrambe è ormai irraggiungibile. All'andata hanno vinto i rossoblu per 3-2 e i biancorossi vogliono rifarsi. In campo un ex per parte, Pantalone nel Cupello e Forte nella Vastese. Assente Pelliccia squalificato per gli ospiti.

La prima conclusione è al 12’ di D’Ascenzo ma finisce alta. Al 23’ gli ospiti passano in vantaggio con un gol di testa di Fizzani imbeccato da Marchioli F. ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Al 26’ il sinistro di Piccinini è impreciso, al 38’ è Forte a provarci di destro dalla distanza, il suo tiro non centra lo specchio della porta. Nel finale un colpo di testa di D’Ascenzo sorvola la traversa.

Nella ripresa entrambe provano a sbloccare la gara ma non ci riescono, al 62’ Balzano impegna Tascione da distanza ravvicinata, al 68’ annullata la rete di Forte per fuorigioco, al 70 l’esterno di Finamore finisce sul fondo, risponde due minuti dopo Del Borrello con un diagonale che va fuori.

Al 74’ sui piedi di Forte capita ‘occasione migliore, l’attaccante riceve in area, controlla di sinistro e tira di destro, ma manda a lato complice il braccio alzato del direttore di gara che lo inganna. Al 78’ rischio per la Vastese, sul retropassaggio di D’Adamo per il portiere Lafshai arriva D’Ascenzo che però non realizza.

All’85’ il Cupello resta in dieci per il doppio giallo a Del Borrello, nel finale un colpo di testa di Balzano non crea pericoli agli ospiti, nel recupero ultima occasione della gara su punizione, Finamore dal limite manda sul fondo.

Nel prossimo turno la Vastese, che resta quinta, andrà a San Vito contro il fanalino di coda travolto 5-0 dall'Acqua&sapone. Non ci saranno Forte e Piccinini che saranno squalificati. La Virtus Cupello, distante un solo punto dalla seconda posizione, affronterà in casa il Miglianico sconfitto in casa 1-2 dal Vasto Marina.

Tabellino

Vastese-Virtus Cupello 0-0

Vastese: Lafshai, Trifase, Di Santo, Forte, Savino, D’Adamo, Balzano, Di Croce, Finamore, Fabrizio, Piccinini (61’ Farhiti). A disposizione Schiavone, Cinalli, Marinelli, Catuogno, Ramando, Piras. Allenatore Stivaletta

Virtus Cupello: Tascione, Pischetola, Marchioli F., Nanni, De Filippis, Pantalone (85’ Berardi), Antenucci (65’ Sakour), Fizzani, Del Borrello, Marchioli L. A disposizione Capitoli, Miscione, Benedetti, Zilli, Selim. Allenatore Di Martino

Arbitro: Leonardo Rossini di Vasto

Ammoniti: Forte, Savino, Di Croce, Piccinini (Vastese), Antenucci (Virtus Cupello)

Espulso: Del Borrello all’85 per doppia ammonizione

Folgore Sambuceto-San Salvo 4-1. I biancazzurri di Di Nardo, scesi in campo in formazione rimaneggiata, perdono in trasferta e permettono al Vasto Marina di chiudere i giochi. Per i sansalvesi, che restano al secondo posto in classifica al termine di una stagione comunque positiva, a segno il difensore D'Aulerio.

L'allenatore, ormai sfumata ogni possibilità di agguantare il primo posto, ha deciso di dare spazio ai ragazzi che nel corso della stagione hanno giocato meno, facendo riposare anche quelli che possono tornare utili alla prima squadra.

Nel prossimo turno i biancazzurri ospiteranno l'Acqua&Sapone, vincente 5-0 sul San Vito, per difendere la seconda posizione dalla Virtus Cupello che è ora distante un solo punto.

I risultati della 22 giornata (9° di ritorno) del campionato Juniores d'Elite, girone B. Acqua&Sapone-San Vito 5-0, Folgore Sambuceto-San Salvo 4-1, Il Delfino Flacco Porto-Castiglione Val Fino 1-1, Miglianico-Vasto Marina 1-2, River Casale-Valle Del Foro 1-1, Francavilla-Torre Alex Cepagatti 1-0, Vastese-Virtus Cupello 0-0

La classifica. Vasto Marina 57, San Salvo 43, Virtus Cupello 42, River Casale 36, Vastese 35, Miglianico 30, Folgore Sambuceto 26, Il Delfino Flacco Porto 29, Castiglione Val Fino 29, Acqua&Sapone 28, Francavilla 27, Torre Alex Cepagatti 21, Valle Del Foro 20, San Vito 8

Il prossimo turno, lunedì 17 marzo, ore 15.00. Castiglione Val Fino-Folgore Sambuceto, Il Delfino Flacco Porto-River Casale, San Salvo-Acqua&Sapone, San Vito Vastese, Valle Del Foro-Torre Alex Cepagatti, Vasto Marina-Francavilla, Virtus Cupello-Miglianico