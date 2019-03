Con la festa “Camicia Party” dei bambini della Scuola dell’Infanzia “S. Michele” della Nuova Direzione Didattica Vasto, Carnevale ha fatto rima con “originale”.

Tutti i bambini sono stati impegnati in attività laboratoriali grafico-pittoriche per disegnare, dipingere e colorare delle vecchie camicie che hanno indossato alla festa di carnevale.

Infatti il laboratorio “Piccoli artisti – Artisti piccoli” , organizzato in gruppi con i bambini di tutte le sezioni, ha avuto come finalità il potenziamento delle capacità creative in un contesto educativo sereno e stimolante.

I bambini hanno personalizzato con un nome di fantasia la propria camicia e l’hanno indossata per esibirsi nella sfilata nell’atrio della Scuola, nei balli, nelle coreografie e nel momento di condivisione di festa con i bambini della Scuola Primaria in un’ottica di continuità.

Le insegnanti sono rimaste molto soddisfatte dell’andamento del laboratorio e dei risultati raggiunti e hanno contribuito a colorare la festa vestendo anche loro delle camicie decorate.

Le insegnanti della Scuola Infanzia “S. Michele”