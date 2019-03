Si svolgerà domenica prossima, 16 marzo, presso la piscina Tano Croce di San Salvo, la gara regionale di nuoto per diversamente abili in ricordo di Antonio Scarpone, uno dei giovani che frequentava la piscina sansalvese, scomparso lo scorso febbraio in seguito alle complicanze post operatorie dopo una frattura ad un gamba. "Desiderava tanto partecipare a questa gara - spiega la sua istruttrice Stefania De Felice -, voleva solo stare con i suoi amici. A lui dedichiamo questa giornata che sarà una grande festa".

Al seguito degli atleti, oltre agli allenatori, genitori ed altri familiari che oltre a fare il tifo, colgono questo momento per ritrovarsi e festeggiare tutti insieme al termine delle gare. "Questa edizione della manifestazione - spiega la Millesport- che ricordiamo, si svolge almeno una volta l’anno presso l’impianto natatorio sansalvese, quest’anno assume un significato particolare. Sarà dedicata al compianto Antonio Scarpone, uno dei nostri speciali atleti scomparso giovanissimo solo un mese fa’ e che desiderava fortemente partecipare a questa gara per riportare a casa una bella medaglia. Un ragazzo solare e coraggioso che ha mantenuto il sorriso fino all’ultimo istante".

Domenica mattina le vasche dell'impianto sansalvese vedranno come protagonisti tanti compagni di corso di Antonio, che con lui dividevano la grande passione per il nuoto e atleti diversamente abili provenienti da tutta la regione Abruzzo. Le gare si terranno dalle 8.30 alle 12.30, con tutto il personale della Millesport e tanti amici impegnati nella preparazione della gara e della festa che ne seguirà.