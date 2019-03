I combattimenti sono andati avanti senza sosta per tutta la giornata al PalaBCC di Vasto. Alla fine tanta stanchezza ma soprattutto tanta soddisfazione per gli organizzatori della semifinale di coppa Italia di arti marziali sotto l'egida della Wkf. Quella che si è svolta nel palazzetto vastese è stata la quarta edizione del Fu Jow (artiglio della tigre), manifestazione ideata dalla Tullio Accademy di Casalbordino guidata dal maestro Rocco Sergio Tullio. Quest'anno, vista il contemporaneo svolgimento delle semifinali di Coppa Italia, è stato necessario reperire una struttura capiente per poter ospitare le postazioni di gara. Sul parquet del PalaBCC si sono svolti fino a sei incontri in contemporanea, con 4 tatami, un ring e la spettacolare gabbia.

Partner dell'evento il Comune di Casalbordino, rappresentato durante la giornata da molti dei suoi amministratori. Ma protagonisti sono stati gli atleti, dai bambini più piccoli, che si sono cimentati in competizioni dimostrative, fino ai senior, con accesi combattimenti (agonisticamente parlando) per la conquista di una vittoria. Uno spettacolo anche per il pubblico presente, che ha potuto apprezzare le diverse discipline come kick boxing, muay thai, sanda, qinda, kung fu, karate ed altre ancora.

Ora per la Tullio Accademy continueranno la stagione agonistica e i corsi organizzati nei comuni del comprensorio, tra cui quello di difesa personale. Poi, come annunciato dal maestro Rocco Tullio e dagli assessori di Casalbordino, c'è intenzione di organizzare un appuntamento, una sorta di gran galà delle arti marziali, durante la stagione estiva.