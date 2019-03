Gli assessorati alla Cultura e ai Lavori Pubblici hanno incontrato i cittadini attraverso il convegno di apertura della mostra su Il futuro del parcheggio multipiano di via Montegrappa e dell'isola archeologica del mosaico romano di piazza San Vitale ospitato venerdì presso la Porta della Terra.

Mostra che ha inteso portare a conoscenza della cittadinanza i contributi di idee e progettuali dei concorsi banditi «per riqualificare e valorizzare – come ha spiegato nell’introduzione il sindaco Tiziana Magnacca – il patrimonio culturale e immobiliare della Città. E lo abbiamo fatto aprendoci alle idee e alle conoscenze di quanti hanno competenze professionali specifiche. E’ stata una scelta di trasparenza e meritocrazia, che ci ha permesso di capire le nuove tendenze e scoprire la preparazione di molti giovani professionisti abruzzesi».

Nella mostra, come ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Giancarlo Lippis, sono stati esposti gli elaborati cartacei dei soli progetti risultati vincitori (3 su 28 del parcheggio di via Montegrappa; 3 su 35 dell'isola del mosaico di piazza San Vitale); ma con la possibilità di poter conoscere anche tutti gli altri, messi a disposizione del pubblico in formato elettronico. "Per il mosaico abbiamo già a disposizione – ha ribadito Lippis – 350mila euro dagli avanzi di amministrazione del bilancio 2013 mentre per il parcheggio di via Montegrappa ci sarà bisogno di far ricorso a un finanziamento a 7 cifre ed è per questo che avremo bisogno dell’apporto dei privati. Iniziative che vanno nella prospettiva di rilanciare la nostra città".

Per l’assessore alla Cultura Giovanni Artese si tratta di due interventi che insistono nella zona del centro storico e in quella di cerniera con la zona nuova. "Sono due aree strategiche su cui lavorare – ha aggiunto – che consentono di rendere fruibili a tutti uno spazio importante come l’area archeologica in piazza San Vitale e di recuperare un’opera di fatto inservibile da anni come quella del parcheggio multipiano".

Per il responsabile comunale dei Lavori Pubblici, l’ing. Franco Masciulli, il concorso di idee è stato "un successo a sorpresa con la partecipazione di tanti progettisti". Masciulli presiedeva la commissione di esperti composta dall’ing. Donato Conti e dall’architetto Maurizio Smargiassi, indicati dai rispettivi ordini professionali provinciali, che hanno scelto i tre elaborati vincitori.

Per l’isola del mosaico romano: Lucia Secondo (Pescara), Carlo Gaspari (Gissi) e Gaspare Inglese (Bologna).

Per il parcheggio di via Montegrappa: Paolo Di Guglielmo (Civitella Messer Raimondo), Remo Cimini (Frisa) e Nicola Fitti (San Salvo).

La mostra rimarrà aperta fino al 15 marzo, nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì, ore 9.00/13.00; martedì e giovedì ore 15.00/19.00; sabato, ore 17.00/20.00.