A Miglianico il Vasto Marina vince 2-1, su un campo che si conferma speciale. Qui il 1 maggio dello scorso anno aveva conquistato il titolo regionale, oggi in virtù della sconfitta del San Salvo a Sambuceto, si aggiudica per il terzo anno consecutivo la vittoria nel girone B del campionato Juniores d'Elite abruzzese. Quinto titolo messo in bacheca in tre anni, tra girone e regionale.

Ci pensano Stivaletta, centrocampista all'undicesimo gol con la juniores, e Carulli a regalare il successo ai vastesi. Vittoria numero 18 su 22 gare per la squadra allenata da mister Antonio Maccione, la più importante, quella che vale il primo posto al termine di un campionato dominato. Una sola sconfitta, 3 pareggi e 14 punti di vantaggio sulla seconda, 70 gol fatti e 19 subiti, miglior attacco e miglior difesa di entrambi i gironi. Numeri da record di una squadra schiacciasassi che legittimano un primato mai in discussione. L'unica partita persa contro il Castiglione Val Fino, dopo un anno di imbattibilità, una striscia positiva durata 25 giornate, con 21 vittorie e 4 pareggi.

Hanno dovuto attendere 30 minuti i ragazzi terribili prima di festeggiare. La loro partita è infatti iniziata alle 17.30, quella del San Salvo alle 18.00 e dopo quella interminabile mezzora è arrivata finalmente la lieta notizia, mentre erano in viaggio per rientrare a casa: il Vasto Marina è ancora campione. Questo è solo il primo passo, forse il più prevedibile, anche se ripetersi non è mai facile, soprattutto quando si parte con tutti i favori del pronostico.

Senza dare nulla per scontato è appena iniziato il cammino verso la conquista del terzo titolo regionale e l'accesso alla fase nazionale dove per ben due stagioni di seguito la società del patron Pino Travaglini si è fermata ai quarti di finale. Ora ci sarà tempo per tirare il fiato e dare una mano alla prima squadra, poi si penserà alla finale abruzzese, che molto probabilmente sarà contro la Torrese, prima nel girone A con un vantaggio di una decina di punti sulla seconda.

"Non è mai facile vincere, nè ripetersi - spiega un soddisfatto Luigi Baiocco, direttore generale del Vasto Marina e tra i responsabili della Juniores - soprattutto quando ci sono tante squadre in zona è difficile convincere i ragazzi a venire da te. Potevamo essere l'ultima scelta, invece ci siamo riusciti portando gente di valore. A tal proposito ringraziamo Bacigalupo e Virtus Vasto, hanno fatto un grande lavoro, oggi abbiamo giocato con otto '96. In questo gruppo quasi tutti, a parte un paio, sono scesi in campo almeno una volta in Eccellenza e tutti sono andati in panchina. Farli crescere vuol dire anche questo".

"I meriti vanno tutti a loro - prosegue Baiocco - che sono stati straordinari, ci hanno sempre messo il massimo impegno e ovviamente anche alla società che crede e punta sui giovani, oltre all'allenatore Maccione che è stato in grado di guidare alla grande la squadra, ma non è finita, è solo il primo passo, vogliamo continuare a vincere". Orgoglioso dei suoi e felice anche Pino Travaglini: "Lunedì facciamo festa in casa".

"E' la vittoria di tutto il gruppo. Sono molto soddisfatto, è un orgoglio per tutto il Vasto Marina - dichiara il presidente Massimiliano Baccalà - con questa vittoria vengono riconosciuti i meriti e gli sforzi di tutto lo staff tecnico e dell'intera società. Sono un bel gruppo dentro e fuori dal campo. Ora devono dimostrare di poter andare avanti nelle fasi nazionali. La società gli sarà comunque accanto, lo meritano. Adesso concentriamoci anche sulla prima squadra per conquistare la salvezza, affinchè non vengano vanificati tutti i nostri sforzi".

Nel prossimo turno impegno interno in casa contro il Francavilla che nell'ultimo turno ha superato 1-0 la Torre Alex Cepagatti.

I risultati della 22 giornata (9° di ritorno) del campionato Juniores d'Elite, girone B. Acqua&Sapone-San Vito 5-0, Folgore Sambuceto-San Salvo 4-1, Il Delfino Flacco Porto-Castiglione Val Fino 1-1, Miglianico-Vasto Marina 1-2, River Casale-Valle Del Foro 1-1, Francavilla-Torre Alex Cepagatti 1-0, Vastese-Virtus Cupello 0-0

La classifica. Vasto Marina 57, San Salvo 43, Virtus Cupello 42, River Casale 36, Vastese 35, Miglianico 30, Folgore Sambuceto 29, Il Delfino Flacco Porto 29, Castiglione Val Fino 29, Acqua&Sapone 28, Francavilla 27, Torre Alex Cepagatti 21, Valle Del Foro 20, San Vito 8

Il prossimo turno, lunedì 17 marzo, ore 15.00. Castiglione Val Fino-Folgore Sambuceto, Il Delfino Flacco Porto-River Casale, San Salvo-Acqua&Sapone, San Vito-Vastese, Valle Del Foro-Torre Alex Cepagatti, Vasto Marina-Francavilla, Virtus Cupello-Miglianico