È con tanto entusiasmo che il gruppo organizzato dall'Associazione Arma Aeronautica di Vasto ha partecipato alla visita presso la base militare di Amendola, dove è di stanza il 32° stormo dell'Aeronautica Italiana. Ben 80 persone, guidate dal presidente di sezione Oreste De Rosa, hanno avuto la possibilità di scoprire nel dettaglio la base, gli arei, incontrare i piloti e ricevere un gran numero di nozioni tecniche sul volo e sull'attività svolta. Tutti col naso all'insù per ammirare il volo dei acciabombardieri AMX e dei droni teleguidati ricognitori RQ-1 Predator, che fanno parte del 32° stormo. Ad accoglierli è comandante di Amendola, colonnello Michele Oballa, che ha anche spiegato come sono proprio gli AMX del 32° stormo in esercitazione quelli che spesso si sentono e si vedono passare nel cielo vastese. La sezione vastese dell'Associazione Arma Aeronautica ha poi fatto dono al comandante Oballa del proprio crest, di libri e dello stemma ufficiale della città, prima del pranzo nella mensa della base.

Grande soddisfazione per il direttivo dell'associazione, che ha già annunciato la prossima visita, che sarà alla base di Pratica di Mare, dove si trova il centro sperimentale dell'Aeronautica Militare.