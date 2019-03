All’Aragona termina 0-0 la sfida salvezza tra Vasto Marina e Miglianico. Sale a quota 28 la squadra di Precali che coglie l'undicesimo pareggio in campionato. Recriminano però i vastesi che disputano una buona gara, ma non riescono a vincerla, complice anche un gol annullato a Giuliano per fuorigioco e due espulsioni.





La partita. Il Vasto Marina non conquista la vittoria da due giornate, viene da una sconfitta e un pareggio, è quartultimo a 27 punti e insegue l’obiettivo salvezza senza passare per i play-off. Il Miglianico è in serie positiva da 8 giornate, è settimo a 36 punti e nell’ultimo turno ha battuto il San Salvo. La squadra di Tatomir è la quarta migliore difesa del torneo e deve fare a meno di Petito. Il Vasto Marina è il secondo peggior attacco con 24 gol, in compenso è la settima migliore difesa di Eccellenza.

Tra i vastesi non ci sono Stango e Riella squalificati e Veron infortunato, parte titolare Tramontana, Giuliano gioca più avanzato, in panchina i due nuovi tesserati Piermattei (’93), ma per lui è un ritorno, e Salvatore (95’).

Partono bene i padroni di casa all’11’ una conclusione a giro di Manno scheggia l’esterno del palo. Gli ospiti si fanno vedere in avanti al 27’ quando lo spiovete dalla destra di Torsellini crea qualche problema ad Antenucci che in affanno salva la propria porta.

Al 31’ Miglianico vicino al gol, ancora Torsellini batte una punizione dalla destra, Cinquino di testa da due passi manda fuori. Risponde il Vasto Marina con un tiro di Giuliano, Palena para.

Al 35’ ci prova Stivaletta da fuori area con una conclusione che sorvola la traversa. Due minuti dopo occasione per Diompy che in area non coglie l’attimo e sciupa. Al 38’ tiro di Di Michele, Antenucci mette in angolo.

La ripresa parte subito con il Vasto Marina in avanti, pallone vagante in area Cesario non riesce a colpire. Al 52’ segna il Vasto Marina con Giuliano servito da Manno, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco del difensore.



Al 64’ Giuliano dalla destra entra in area, passa a Manno che centralmente tira di prima, Marotta chiude. Sul prosieguo dell’azione colpisce Stivaletta che manda alto. Al 66’ Vasto Marina in dieci, Napolitano espulso per un fallo, secondo giallo per lui.

Al 71’ i padroni di casa restano in nove, secondo giallo anche per Giuliano per simulazione. Al 73’ ospiti dalle parti di Antenucci, Contestabile entra in area, Benedetto chiude e mette in angolo.

All’83’ un tentativo di Sichetti dalla distanza si perde sul fondo. Nel finale parata di Antenucci su tiro preciso di Contestabile, l’attaccante ospite al 90’ si divora il vantaggio in area di testa davanti alla porta.

Nel prossimo turno il Vasto Marina va a Cupello contro la Virtus degli ex Antonaci, Martelli e Fonseca, che oggi ha pareggiato a Pineto, in uno scontro diretto che può risultare decisivo per la permanenza in Eccellenza per entrambe.

Tabellino

Vasto Marina-Miglianico 0-0

Vasto Marina: Antenucci, D’Alessandro, Napolitano, Spagnuolo, Menna, Benedetto, Tramontana, Giuliano, Cesario (72’ Monachetti), Stivaletta (93’ Piras), Manno (86’ Piermattei). A disposizione Gaspari, Forte, Salvatore, Labrozzi. Allenatore Precali

Miglianico: Palena, Pomposo, Angelozzi, Sichetti, Cinquino, Marotta, Giandonato, Di Michele, Contestabile, Diompy (65’ Serafini), Torsellini (70’ Bombini). A disposizione Tortora, Di Nardo, Anzellotti, Zulli, Rosino. Allenatore Tatomir

Arbitro: Gioacchino Cimino di Sala Consilina (Andrea D’Ovidio e Andrea Consalvo di Lanciano)

Ammoniti: Cinquino (Miglianico), Di Michele (Miglianico)

Espulsi: 66’ Napolitano (Vasto Marina) per somma di ammonizioni, 71’ Giuliano (Vasto Marina) per somma di ammonizioni

I risultati della 28esima giornata di Eccellenza (11° di ritorno), domenica 9 marzo, ore 15.00. Alba Adriatica-Torrese 1-1, Altinrocca-Vastese 5-2, Avezzano-River Casale 3-1, Civitella-Montorio 0-1, Francavilla-Capistrello 1-0, Pineto-Virtus Cupello 1-1, San Nicolò-Acqua&Sapone 3-1, San Salvo-Rosetana 3-1, Vasto Marina-Miglianico 0-0

La classifica. San Nicolò 76, Avezzano 63, Torrese 55, Capistrello 49, Pineto 41, Vastese 40, San Salvo 38, Alba Adriatica 37, Miglianico 37, Francavilla 32, Montorio 30, River Casale 30, Rosetana 29, Acqua&Sapone 28, Vasto Marina 28, Virtus Cupello 26, Altinrocca 22, Civitella Roveto 14

Il prossimo turno, domenica 16 marzo, ore 15.00. Acqua&Sapone-Francavilla, Capistrello-Altinrocca, Miglianico-Civitella Roveto, Montorio-Alba Adriatica, River Casale-Pineto, Rosetana-Avezzano, San Nicolò-San Salvo, Vastese-Torrese, Virtus Cupello-Vasto Marina