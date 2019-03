Torna alla vittoria l'Incoronata Vasto battendo di misura il Casalanguida. Partenza fulminante dei vastesi che passano dopo solo 6 minuti con rete di Priolo che di testa su calcio d'angolo deposita alle spalle del portiere ospite. Subito dopo occasione clamorosa sui piedi di Menabuoni che salta due difensori e a tu per tu con il portire calcia sul palo.

I biancorossi pressano alto e non danno respiro agli avversari che non si vedono mai dalle parti di Benedetti nella prima frazione. Altre due opportunità da registrare entrambe di testa, una del ritrovato Priolo, l'altra di Mastrangioli che mancano il gol di poco.

La ripresa vede il Casalanguida in crescita e l'Incoronata più guardinga che mette comunque in difficoltà gli ospiti con le ripartenze, i vastesi non corrono grossi pericoli. Palla gol per Romilio, ma un miracolo del buon portiere del Casalanguida gli chiude la strada verso la rete.

Dopo pochi minuti tocca a Menabuoni tentare il raddoppio ma il portiere compie il secondo miracolo di giornata. La partita scorre tranquilla fino al fischio finale, l'Incoronata porta a casa i tre punti e nel prossimo turno andrà a fare visita al San Buono.

Formazione Incoronata: Benedetti, Stivaletta, Valentini, Della Penna, Pellegrini, Verrone, Ciccotosto, Mastrangioli, Auriemma, Menabuoni, Priolo. A disposizione Mariani, Romilio, Trentino, Calvano, Galante, Bozzelli, De Santis.