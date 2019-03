In casa contro il Fossacesia poteva essere l'occasione giusta per il Real Tigre per conquistare l'ottava vittoria stagionale, invece è arrivata nei minuti finali la 12esima sconfitta e la squadra di Liberatore resta a secco di vittorie da 8 turni.

Gli ospiti, che in classifica erano dietro di un punto, passano grazie alla rete di Paolucci e scavalcano in classifica lasciando i vastesi al quartultimo posto con 29 punti.

Nel prossimo turno per i gialloneri è in programma l'impegno esterno a Guardiagrele. L'obiettivo è fare bottino pieno per allontanare il più possibile la zona a rischio.





I risultati della 27esima giornata di Promozione, girone B (10° di ritorno). Passo Cordone-Lauretum 3-1, Borrello-Castello 2000 1-0, Castiglione-Folgore Sambuceto 1-0, Moscufo-Pratola 1-0, Pacentro-Guardiagrele 2-2, Penne-Silvi 1-0, Real Tigre-Fossacesia 0-1, Valle Del Foro-Val Di Sangro 0-0, Virtus Ortona-Torrese 0-0

La classifica. Borrello 60, Val Di Sangro 59, Torrese 54, Virtus Ortona 45, Folgore Sambuceto 41, Castiglione Val Fino 40, Castello 2000 37, Valle Del Foro 37, Passo Cordone 37, Silvi 34, Penne 34, Guardiagrele 32, Moscufo 32, Fossacesia 31, Real Tigre 29, Lauretum 26, Pratola 18, Pacentro 16

Il prossimo turno, domenica 16 marzo, ore 15.00. Folgore Sambuceto-Moscufo, Fossacesia-Virtus Ortona, Guardiagrele-Real Tigre, Lauretum-Borrello, Pacentro-Penne, Pratola-Amatori Passo Cordone, Silvi-Valle Del Foro, Tornese-Castello 2000, Val Di Sangro-Castiglione Val Fino