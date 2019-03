Lunedì 10 marzo, i tecnici del F.C. Bologna Calcio faranno visita per la seconda volta nella stagione sportiva 2013/2014 alla scuola calcio Aquilotti San Salvo.

Il Bologna Calcio, nella persona di Francesco Morara, responsabile del progetto 05/13 kids, segue da vicino le società che hanno affiliate, alternando incontri didattici sul campo a vere e proprie riunioni e stage di aggiornamento degli istruttori e allenatori. La nostra società Aquilotti San Salvo, affiliata al progetto 05/13 kids da ormai 3 anni per volontà dei responsabili Roberto Rossi e Orazio Piermattei, ne condivide la filosofia educativa e le strategie organizzative.

Quella di lunedì sarà una giornata che consentirà ai circa 140 ragazzi iscritti di avere una occasione di osservazione e valutazione da parte dei tecnici romagnoli, nonché momento di formazione e di sviluppo per i nostri tecnici, un modo per conoscere le modalità di allenamento di una società professionistica come quella felsinea.

Le sedute di allenamento verranno svolte presso il campo sportivo di San Salvo Marina, a condurle saranno i tecnici Nicolò Mazzanti e Fabio Corradini allenatori della categoria esordienti 2002 del Bologna Calcio.





orari degli allenamenti

15.00 - 16.15 / categorie: pulcini 2003 - 2004 - esordienti 2001 - 2002

16,15 - 17.30 / categorie: allievi (1997-1998-1999) - pulcini 2005

17.30 - 18.45 / categorie: piccoli amici 2006 - 2007 - 2008 – 2009