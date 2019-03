Cinque anni di violenze, poche volte segnalate alle forze dell'ordine, molto spesso subite in silenzio da lei, dai suoi figli e da sua madre. Fino a quando il suo compagno non stava per portarsi via il figlio di appena cinque anni.

A quel punto, sono scattate la denuncia, l'inchiesta della magistratura e il conseguente arresto nei confronti dello straniero, accusato di maltrattamenti e atti persecutori aggravati ai danni della convivente italiana. Nei confronti dell'indagato, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto, su richiesta della Procura, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

E' una storia agghiacciante, quella raccontata stamani dal vice questore Cesare Ciammaichella, dirigente del Commissariato di Vasto.

Per motivi di privacy, la polizia non ha fornito dettagli (comprese le generalità dell'arrestato) che potessero consentire di indentificare le cinque vittime dei soprusi.

La ricostruzione dei fatti - "Troppo spesso - spiega l'ufficiale di pubblica sicurezza - le vittime arrivano a denunciare quando lesioni e sevizie sono già in stato avanzato. In questo caso, la donna ha subito cinque anni di persecuzioni: violenze fisiche perpetrate dall'uomo nei confronti della sua convivente e dei tre figli. E' stata persino costretta a mangiare cibo raccolto dal bidone della spazzatura. La percuoteva, la scuoteva, la minacciava. Le ha anche passato il coltello sotto la gola. La madre della donna, un'anziana che ha più di ottant'anni, ha avuto anche un attacco ischemico dal quale fortunatamente si è ripresa. Al figlio di cinque anni lo straniero è stato capace di dire: 'Vado al bagno, quando esco ti ammazzo'. Le vittime sono state segnalate allo sportello Donnattiva di Vasto per la necessaria assistenza".

Una storia che inizia cinque anni fa. La vittima, separata dal marito, si innamora dell'extracomunitario. Ma la convivenza si rivela ben presto un incubo. Nella casa, lei, sua madre e i figli trascorrono tre anni di terrore. Poi la prima telefonata al 113: "Accompagnatemi a casa. Vado a prendere i miei effetti personali. Me ne vado perché il mio compagno mi picchia". E' il 2012. Il convivente violento la minaccia anche davanti agli agenti. Ma, il giorno dopo, arriva il perdono e l'uomo, che fa uso di stupefacenti anche davanti ai bambini, evita la denuncia. Però le cose non cambiano: botte, minacce di morte. Ogni volta lei o la figlia più grande, quasi maggiorenne, chiamano la polizia. Poi, di fronte al pericolo di perdere il figlio più piccolo, scatta la denuncia. Ieri l'arresto. L'indagato è difeso dall'avvocato Angela Pennetta.

L'appello - "Chiunque sia vittima di soprusi e sevizie denunci immediatamente i propri persecutori", è l'appello di Ciammaichella. "La legge consente alle forze dell'ordine di allontanare immediatamente i responsabili delle violenze. Inoltre, la normativa prevede misure restrittive progressive, che vanno dall'allontanamento dalla casa familiare, all'obbligo di tenersi a una determinata distanza minima dalla vittima, al divieto di dimora, fino agli arresti domiciliari e alla custodia cautelare in carcere".