"La festa della donna non è solo l'8 marzo ma è tutti i giorni". È una delle frase che si ripete più spesso in questo giorno dedicato alle donne. Un pensiero da condividere e rilanciare. Per questo, grazie alle foto di Costanzo D'Angelo, che ci accompagna da quasi un anno nel raccontare le Storie della Domenica, in cui tante donne della nostra terra sono state protagoniste, vogliamo fare un omaggio a tutte le donne attraverso le immagini di tante donne impegnate nelle loro attività quotidiane. Lavoro, musica, sport, arte. Tutto ciò che fa parte della vita di ogni persona. Buona festa della donna!