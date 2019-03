Con l’anticipo di sabato tra Altinrocca e Vastese è iniziata la giornata del campionato di Eccellenza. Domenica alle 15.00 il Vasto Marina quintultimo attende all’Aragona il Miglianico che domenica scorsa ha sconfitto 2-0 il San Salvo. La squadra di Precali non vince da due giornate e arriva da una sconfitta e un pareggio. I vastesi dovranno fare a meno di Stango e Riella squalificati, mentre gli ospiti non avranno Petito. I padroni di casa vogliono uscire dalla zona play-out, alla squadra di Tatomir, settima a 36 punti insieme all’Alba Adriatica, servono punti per conquistare la matematica salvezza.

Roberto Antonaci debutta sulla panchina della Virtus Cupello a Pineto, contro la quinta in classifica. Subito una partita impegnativa per il nuovo mister che ha l’arduo compito di portare alla salvezza i rossoblu che attualmente occupano la terzultima posizione. Il Cupello, che non vince da 8 partite, non avrà Di Pasquale squalificato mentre la squadra di Ciarrocchi, sconfitta dalla Torrese nell’ultimo turno, dovrà fare a meno di Assogna.

A San Salvo arriva la Rosetana, c’è aria di smobilitazione nel club che domenica scorsa ha perso 3-1 in casa contro il Francavila. I biancazzurri non possono farsi sfuggire la ghiotta occasione di fare altri punti verso la salvezza. Gallicchio non potrà schierare gli squalificati Sabella e Vitiello.

Le altre vastesi. In Promozione impegno interno per il Real Tigre che domenica sfida il Fossacesia, dopo il pareggio di Silvi è ora di tornare a vincere per i gialloneri che vogliono fare bottino pieno dopo 7 giornate senza successi, per compiere un importante e forse decisivo passo verso la salvezza. In Prima Categoria c’è il big match United Cupello-Scerni, seconda contro terza, Casalbordino in casa della capolista Fara San Martino, Monteodorisio a Palombaro, sfide salvezza Real San Giacomo-Sporting San Salvo e Roccaspinalveti-Trigno Celenza.

In Seconda Categoria torna alla vittoria l’Incoronata contro il Casalanguida. In programma anche Furci-San Buono, Fresa-Fossacesia, Montalfano-Gissi, Valle Del Treste Liscia-Real Montalfano. Dopo la pausa di una settimana torna la Terza Categoria, lo Sporting Vasto riceve la capolista Odorisiana, il Real Porta Palazzo va a Tufillo per rientrare nella zona play-off. Il Guilmi gioca in casa della Virtus Rocca San Giovanni la Casalese ospita il Lentella, il Carunchio attende il Real Alto Vastese.

Il programma della 28esima giornata di Eccellenza (11° di ritorno), domenica 9 marzo, ore 15.00. Alba Adriatica-Torrese, Altinrocca-Vastese, Avezzano-River Casale, Civitella-Montorio, Francavilla-Capistrello, Pineto-Virtus Cupello, San Nicolò-Acqua&Sapone, San Salvo-Rosetana, Vasto Marina-Miglianico

La classifica. San Nicolò 73, Avezzano 60, Torrese 52, Capistrello 49, Pineto 40, Vastese 40, Alba Adriatica 36, Miglianico 36, San Salvo 35, River Casale 30, Rosetana 29, Francavilla 29, Acqua&Sapone 28, Montorio 27, Vasto Marina 27, Virtus Cupello 25, Altinrocca 19, Civitella Roveto 14

Il prossimo turno, domenica 16 marzo, ore 15.00. Acqua&Sapone-Francavilla, Capistrello-Altinrocca, Miglianico-Civitella Roveto, Montorio-Alba Adriatica, River Casale-Pineto, Rosetana-Avezzano, San Nicolò-San Salvo, Vastese-Torrese, Virtus Cupello-Vasto Marina