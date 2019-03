Si chiama Anthony Smerilli, 69enne di origini vastesi, ed è diventato noto in Nord America per aver raggiunto un importante traguardo per la medicina: è il più longevo trapiantato di reni in Canada. Oggi è diventato un grande artista che realizza opere in ferro e vetro ed espone in tutto il Paese.

A questo link è disponibile l'articolo originale ed un video realizzato dalla redazione del quotidiano canadese The Hamilton Spectator, fondato nel 1846, che ha dato ampio spazio alla storia.

"Anche tre decenni dopo, non passa giorno in cui Anthony Smerilli non pensa suo donatore di organi, una donna, della quale non conosce nemmeno il nome, della quale lui oggi ha un rene", si legge nel pezzo che ripercorre varie tappe della sua vita.

Alla fine del 1970 gli viene diagnosticata un'insufficienza renale, Smerilli è stato operato quando aveva 39 anni, il 5 marzo 1984. Di solito in queste condizioni un rene dovrebbe durare 10 o 15 anni, lui è arrivato a 30 e proprio per questo si definisce un privilegiato.