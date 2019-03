Come ogni anno ci ritroviamo a fare i conti con i danni creati dalle mareggiate. Però quest'anno in una delle mie passeggiate sono rimasto sconvolto da cosa si nasconde sotto la sabbia in uno dei posti più caratteristici della costa vastese, ma soprattutto uno dei tratti di arenile più frequentato dai bagnanti, "la Sirenetta".

Osservando le foto che invio possiamo ben notare che la ditta che ha eseguito i lavori non ha provveduto alla rimozione dei ganci metallici apposti sui tombini per la movimentazione e la posa in opera.

Ma sono pazzi? Si rendono conto che in estate su di loro non ci sono più di 10 cm di soffice sabbia? Non è difficile immaginare cosa succede se per disgrazia ci capita dentro il piede di qualcuno considerando che in estate sulla sabbia si cammina a piedi nudi.

Visto che siamo alle porte della primavera e tra non molto inizieranno i preparativi per la stagione balneare chiedo a nome di tutti i bagnanti e con l'ausilio delle redazioni giornalistiche locali che venga evidenziato il problema con tutti i mezzi di comunicazione a disposizione per la tempestiva messa in sicurezza di quell'area prima che il tutto venga nascosto dalla sabbia "nuova".

Mi impegnerò prima dell'inizio della stagione balneare ad andare con una semplice paletta e secchiello, e magari anche con l'aiuto dei miei figli ad andare a scoprire quei tombini e a chiamare le autorità competenti nel caso in cui la questione rimanga ignorata.





Pietro D'Adamo