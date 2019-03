Altinrocca-Vastese, sfida valevole per l'undicesima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza abruzzese, si giocherà sabato 8 marzo alle ore 15.00 al campo sportivo comunale di Altino. All'andata finì 2-0 per la Vastese con rete di Miani, al suo primo centro e Di Vito, che insieme a Napolitano oggi gioca nell'Altinrocca.

I biancorossi, sesti in classifica a 40 punti con il Pineto, vengono da due vittorie consecutive, contro Civiltella Roveto in trasferta e Alba Adriatica in casa, l'obiettivo è centrare la terza vittoria consecutiva.

L'Altinrocca, sconfitta 3-0 nell'ultimo turno dal River Casale, non vince da tre giornate, dalla sfida interna contro la Virtus Cupello, è penultima in classifica a 19 punti (+5 dall'ultima posizione) e sembra ormai irrimediabilmente destinata a disputare i play-out.

Squalificato Del Mastro per i padroni di casa, mentre nella Vastese non ci sarà il difensore Luca Irmici, che dopo due stagioni ha rescisso l'accordo che lo legava alla società biancorossa. Sul campo in terra battuta arbitrerà Arturo D'Orsogna di Teramo coadiuvato dagli assistenti Fabio Pantalone e Stefano Sferrella di Pescara. Su zonalocale.it nel box a destra segui lo sport sarà visibile il risultato in tempo reale.

La trasferta è stata vietata ai tifosi biancorossi, per l'incontro vige il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nel Comune di Vasto. Lo ha stabilito l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, per le criticità poste in essere dalla tifoseria di Vasto.

L'osservatorio ha ritenuto l'incontro connotato da alto profilo di rischio e pertanto ha chiesto una valutazione al Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ai fini dell'individuazione di misure organizzative di rigore.