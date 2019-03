Per tutto il mese di marzo ospiterà le opere di quattro giovani artisti locali. A lanciare l'iniziativa è il giovane commerciante vastese Andrea Martella, "ma qui tutti tutti mi conoscono come Cox", dice lui. Nel suo negozio di abbigliamento in corso Garibaldi, Mosaikò, ospiterà un'esposizione a settimana. Si inizia con i quadri dipinti da Federico Cipollone, poi ogni lunedì ci sarà un nuovo artista. La prossima settimana sarà la volta di Luigi Scarano, poi Keno e infine Simona Cannone. "E' un modo per cercare di creare qualcosa di nuovo nel centro storico - spiega Andrea -, chi vuole può entrare e osservare le opere esposte. Ho anche altre idee in mente da proporre nei prossimi mesi. Si dice sempre che a Vasto non c'è niente da fare, ma credo che bisogna andare oltre e proporre qualcosa di interessante. Io lo farò senz'altro nel mio negozio, dando così spazio alla creatività di bravi artisti e ragazzi creativi".