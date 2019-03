Sabato 8 marzo dalle ore 18.00 a Vasto, presso piazza Diomede, la Scuola di Formazione Politica FO&PA (Formazione e Partecipazione), in collaborazione con il gruppo regionale di Rialzati Abruzzo-Abruzzo Futuro, in concomitanza della ricorrenza dell’8 marzo, data in cui si festeggia la donna, allestirà un gazebo per raccogliere nuove adesioni alla scuola e nell’occasione offrirà alle donne che vi si recheranno un omaggio floreale.

“Regaleremo una primula alle donne di tutte le età che verranno a farci visita in piazza – afferma Antonella Treviso – legale del Foro di Vasto e vice-presidente della FO&PA – nell’occasione avremo anche l’opportunità di far conoscere le attività nelle quali la scuola è impegnata, i prossimi appuntamenti, oltre che raccogliere nuove adesioni e conoscere persone interessate alle nostre iniziative”.

“Abbiamo preferito la primula alla mimosa, tipica pianta celebrativa di questa ricorrenza, perché la primula nel linguaggio dei fiori simboleggia l'amicizia nascente – spiega Laura Vinciguerra, insegnante e responsabile della FO&PA - quindi vogliamo partire da un incontro per far nascere un’amicizia, una conoscenza, oppure solo un saluto tra donne che vivono nello stesso luogo. La primula, poi fiorisce annunciando l'arrivo della bella stagione, la primavera, e la primavera è donna".