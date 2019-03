Ci sarà anche la squadra vastese al Campionato Italiano Invernale junior di nuoto sincronizzato, che si svolgerà nel prossimo fine settimana al centro federale Unipol BluStadium di Pietralata, a Roma. Saranno 367 le atlete in gara, in rappresentanza di 46 società. Saranno 54 le ragazze impegnate nell’esercizio solo, 50 nel duo e 263 negli obbligatori.

La Sport Management sarà presente con le sezioni di Vasto, Verona, Mantova, Ghedi e Monza. Le atlete vastesi che scenderanno in vasca saranno Leila D’annunzio, Daniela D’Aurizio e Maria Chiara Silla, Marina D’Ottavio, Sara Carpineta, Vanessa D’Ercole e Luisiana Sallese.

Leila D'Annunzio, qualificatasi anche per i campionati italiani estivi juniores di Padova del prossimo giugno, a Roma parteciperà alle gare di solo e obbligatori, grazie all’ottimo punteggio ottenuto ai regionali. Le altre atlete, Maria Chiara Silla, Daniela D'Aurizio (categoria Juniores), Marina D'Ottavio, Sara Carpineta, Vanessa D'Ercole, Luisiana Sallese (categoria Ragazze), si esibiranno negli esercizi obbligatori.



Massimiliano Benedetti, capo area Sport Management dell’impianto di Vasto, in cui si allenano anche i due nuotatori Nicolangelo Di Fabio e Graziano Minicozzi, esprime grande soddisfazione per questo appuntamento conquistato dalle ragazze. "La partecipazione ad un campionato nazionale costituisce motivo di orgoglio per tutto lo staff del Complesso Natatorio. Dopo aver visto vincere in campo nazionale e internazionale due nostri nuotatori come Di Fabio e Minicozzi, il nostro augurio è quello di veder confermati i progressi fatti dalle atlete del sincro. Un ringraziamento – conclude – va al tecnico Larissa Taveras, che allena le ragazze da questa stagione e ha già fatto un ottimo lavoro”.



Quindi sabato si esibiranno, al mattino (ore 09:30), le atlete del Programma Libero Solo mentre il pomeriggio (dalle ore 16) quelle del Programma Libero Duo. Domenica mattina, dalle ore 09:30 sarà la volta degli obbligatori.