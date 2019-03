La storia di Emanuele S., vastese, 7 anni, è finita, giovedì scorso, su L’Osservatore Romano. A pagina 3, infatti, oltre ad una foto del bambino, vi è la storia in breve.

Emanuele, non vedente, ha scritto nelle settimane scorse una lettera al Papa, in Braille, chiedendo di poterlo abbracciare. Come spiega la mamma Rosanna nell’intervista rilasciata al quotidiano, organo ufficioso della Città del Vaticano, “Emanuele è un bambino delicato come un cristallo ma molto determinato”.

E infatti mercoledì scorso, nell’udienza generale in Vaticano, il suo sogno è stato esaudito. Papa Francesco l’ha preso e stretto in un lungo abbraccio.