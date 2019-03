Ore 9 - Per cause che la polizia autostradale sta accertando, il semirimorchio del tir si è rovesciato lungo la corsia meridionale dell'A14, in territorio di San Salvo.

Il carico di frutta ha invaso entrambe le carreggiate, inducendo alcune auto a sbandare. Tre feriti lievi, compreso il camionista, N.I.G., 25enne rumeno. Il mezzo pesante, proveniente dal mercato ortofrutticolo di Milano, era diretto in Puglia.

La corsia sud è rimasta chiusa dalle 00:35 fino alle 4.15.

La prima notizia - Un camion è rimasto coinvolto stanotte in un brutto incidente sull'autostrada A14. E' accaduto attorno a mezzanotte e mezza in territorio di San Salvo. Sul posto si sono precipitati gli agenti della polizia autostradale di Vasto Sud e le ambulanze del 118. Una corsia è rimasta bloccata durante le operazioni di soccorso.