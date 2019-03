Sandro Iarocci, vastese di 45 anni, è morto in un camera d’albergo a Roma, dove si trovava da qualche giorno in attesa di un colloquio di lavoro. Lo ha stroncato un infarto. A trovarlo senza vita nel suo letto, ieri mattina, è stata la donna delle pulizie dell’hotel che poi ha dato l’allarme.

"Se n’è andato, nel sonno, serenamente" ha detto ieri sera il suo legale, Fiorenzo Cieri, non appena avuta la tragica notizia dai genitori dell’uomo. "Era ormai libero – dice il legale – e ne stavo curando l’iter per l’affidamento ai servizi sociali. A Roma, mi dicono i familiari, era andato in cerca di lavoro, dopo il carcere a Regina Coeli e un periodo trascorso nella struttura protetta di Pereto, diretta dal vastese padre Giancarlo Marinucci. Pare sia stato un infarto a ucciderlo"

Iarocci era un uomo libero: condannato in primo grado a sei anni per il tentato omicidio di un pescatore vastese, episodio cruento avvenuto il 29 aprile 2011 a Vasto Marina, l’uomo si era visto ridurre la pena a cinque anni dopo il ricorso in appello dell’avvocato Massimiliano Baccalà. "Da scontare gliene restavano due – ha aggiunto Cieri – ma, riabilitatosi dopo il carcere e un periodo in una comunità protetta a Pereto, nell’Aquilano, stava aspettando il pronunciamento definitivo dei giudici che avevo interpellato per l’affidamento ai servizi sociali".

da Il Messaggero