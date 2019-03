Per far fronte al bombardamento di comunicati politici, zonalocale.it ha stilato un regolamento che consente alla redazione di rendere noti i criteri in base ai quali verranno pubblicati gli articoli inerenti la politica, non solo nel periodo che precede le elezioni regionali 2014, ma per sempre.

1) I comunicati stampa inviati da partiti e movimenti politici, comitati, singoli rappresentanti istituzionali o politici, militanti e simpatizzanti politici verranno sottoposti alla vaglio della redazione, che ne valuterà i contenuti e il possibile interesse del pubblico.

2) Nel caso in cui le argomentazioni dovessero essere ritenute interessanti e meritevoli di pubblicazione, maggiore spazio verrà concesso a soggetti politici che hanno una rappresentanza nelle assemblee elettive e negli organi esecutivi degli enti territoriali, senza distinzione di livelli (statale, regionale, provinciale e comunale).

3) La pubblicazione di comunicati redatti da singole persone o gruppi non rappresentati nelle istituzioni sarà valutata in base agli argomenti e proposti.

4) Zonalocale.it non pubblicherà integralmente i comunicati stampa. L’eventuale pubblicazione concernerà solo ed esclusivamente alcuni stralci dei comunicati stampa ritenuti interessanti dalla redazione.

5) I comunicati stampa inerenti il medesimo argomento o tematiche similari potranno essere racchiusi in un unico articolo.

L'indirizzo al quale inviare i comunicati è redazione@zonalocale.it.