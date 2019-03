Presentata questa mattina nella sala consiliare del Municipio, la prima edizione del premio I Gladiatori dell'Aragona. Alla memoria di Vinciguerra, Di Paolo, Ascatigno e Raspanti. Patrocinato dalla Vastese Calcio 1902 e dal Comune di Vasto.

Un evento dedicato al primo secolo di storia del calcio vastese che si svolgerà giovedì 17 aprile alle 20.30 presso il Palace Hotel di Vasto Marina, presentato da Sabrina Bocchino.

Ad illustrare i dettagli della manifestazione il promotore e organizzatore, Antonio De Santis, centrocampista e capitano della Vastese, con lui il giornalista e consigliere comunale Nicola Del Prete e il giornalista e tifoso Gabriele Cerulli.

A rappresentare l'amministrazione il vicesindaco ed ex arbitro Vincenzo Sputore, il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Forte, giornalista che per anni ha seguito le vicende del calcio locale, il vicepresidente Luigi Marcello, assente il sindaco Luciano Lapenna influenzato. Presenti anche l'allenatore della Vastese, Mario Lemme, il tifoso storico Nicola D'Attilio e la moglie di Fernando Ascatigno, indimenticata gloria del calcio biancorosso.

"Si tratta di un appuntamento molto importante - ha detto Del Prete, autore insieme a Beniamino Fiore del libro Storia del calcio vastese - nonostante la squadra sia in campionati dilettantistici. Nato da un'intuizione di una grande bandiera come Antonio De Santis che ha scritto Dal ventre dell'Aragona, un testo che è uno spaccato di quella che era la società negli anni 80". Onorato di essere presente Vincenzo Sputore: "Ringrazio chi ha voluto organizzare e curare questo evento che reputo importantissimo per la nostra città, il calcio fa parte dei mie ricordi indelebili, il calcio è stata la mia famiglia per anni e rivedere qui oggi certi amici con cui ricordiamo storie e personaggi è molto emozionante".

Antonio De Sanctis ha poi spiegato come sarà strutturata la manifestazione dedicata agli anni 80, mentre nelle prossime edizioni del premio, in programma una volta all'anno, verrà raccontata la storia di ciascun decennio di storia del calcio vastese. "L'ambiente del calcio è quello che ho amato, è un piacere essere qui e rivedere alcuni amici con cui ho condiviso tante avventure, tra loro anche Mariolino Lemme, che io chiamavo il giovane Van Basten. Ognuno ha raccontato diversamente il romanzo popolare del calcio. Questa vuole essere una festa bellissima, dedicata a tutta la città, racconteremo la nostra storia, è importante farlo e anche se oggi non militiamo in campionati prestigiosi abbiamo sempre una grande storia dietro".

Un appuntamento dedicato alla memoria di tutti gli sportivi che hanno dato un contributo al calcio a Vasto, come Vinciguerra, Di Paolo, Ascatigno e Raspanti: "Li chiamo i quattro angeli biancorossi che sono sulle nuvole ha proseguito l'ex capitano - tanti episodi della mia vita sono legati a loro".

Non sarà però un evento solo per calciatori e allenatori, saranno premiati con encomio e medaglia anche gli addetti ai lavori, i massaggiatori, i magazzinieri, presidenti, i dirigenti, medici, custodi, arbitri, giornalisti e i tifosi che si sono contraddistinti per passione e amore verso i colori biancorossi. "Ho deciso di chiamarlo così - ha spiegato De Santis - perchè è dedicato alla gente di Vasto, quella che per 11 anni ho visto da un posto privilegiato, il campo, il ventre dell'Aragona, lo stadio che ho definito il teatro delle emozioni. I gladiatori sono anche i tifosi, ai quali riconosciamo l'importanza della presenza e senza i quali i giocatori e gli allenatori non sarebbero nulla. Loro restano, tutto il resto passa. E' importante far conoscere la nostra storia anche alle nuove generazioni". Un premio speciale verrà consegnato ad uno storico dirigente: l'avvocato Federico De Mutiiis.

"Abbiamo tante risorse che vogliamo raccontare - ha concluso l'organizzatore - non dobbiamo sprecarle. D'Attilio tempo fa aveva proposto di realizzare un museo del calcio vastese, la vita è fatta anche di memoria, di storia da raccontare".

"Sarà una serata memorabile - ha aggiunto Gabriele Cerulli - ci sono tutti gli ingredienti affinchè lo sia. Chiediamo scusa in anticipo se dovessimo dimenticare qualcuno, abbiamo una storia così lunga e così tanti protagonisti che è facile scordare, potrebbe accadere. Spero che questo evento faccia da apripista a qualcosa di nuovo e che porti il calcio vastese ai suoi livelli che sono quelli più prestigiosi".

La serata sarà ricca di ex personaggi della storia del calcio vastese, tante vecchie glorie di quegli anni. Il racconto si alternerà ai video realizzati per l'occasione con immagini della storia passata e recente del calcio biancorosso. Inoltre sarà presentato il libro sugli anni '80 di Antonio De Santis, Dal ventre dell'Aragona, 11 anni nello stadio più bello della Terra.

Prevista una lotteria con cinque premi, tra i quali uno scooter, costo del biglietto 2.50 euro con estrazione proprio durante la serata in cui è in programma anche una cena con specialità locali.