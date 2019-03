Quello appena trascorso è stato un Carnevale davvero speciale per i bambini della scuola dell'infanzia Santa Lucia, dell'Istituto comprensivo G.Rossetti di Vasto. Infatti a festeggiare insieme a loro c'erano gli anziani della residenza San Michele, partner della scuola nel progetto di Service Learning "Insieme per un giradino a colori", che, da simpatici vicini, sono divenuti veri e propri protagonisti di una bella festa di Carnevale senza limiti d’età.

Spiega la referente del progetto Concetta Delle Donne: “Attraverso il metodo pedagogico-didattico dell'apprendimento-servizio (service: volontariato per la comunità e learning: acquisizione di competenze), bambini e anziani sono coinvolti nel corso dell'intero anno scolastico in varie attività legate alla cura dell'orto e del giardino della scuola. L'intento è quello di far vivere esperienze gratificanti in grado di stimolare il senso di utilità nell'anziano e di coinvolgimento attivo nel bambino, favorire il protagonismo e l'autostima nell'anziano (per essere riconosciuti ancora come persona in grado di dire e saper fare) e nel bambino ( per essere riconosciuto già come persona in grado di dire e saper fare).

Per sviluppare legami di collaborazione e scambio di emozioni tra bambini e anziani - prosegue l'insegnante- la festa di stamattina ha visto coinvolti attivamente tutti in giochi, canti e balli. Gli ospiti della residenza, accompagnati dalla responsabile Elena La Verghetta, dalla psicologa Mariella Barattucci, da alcuni assistenti e volontari della struttura, hanno drammatizzato per i bambini la fiaba Cappuccetto Rosso, rivisitata e resa divertente anche grazie all'utilizzo di costumi di scena che hanno attirato l'attenzione dei bambini, per un martedì grasso all'insegna del divertimento!".