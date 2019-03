Il fine settimana trascorso a Terni ha regalato una doppia gioia a Gaia Smargiassi. La giovanissima atleta della San Gabriele Tennistavolo, dopo la convocazione con la nazionale giovanile per partecipare alla manifestazione internazionale di Lignano Sabbiadoro (12-16 marzo), ha avuto l'occasione di indossare per la prima volta la tuta azzurra della Fitet.

Qualche sorriso quando è arrivato il momento della foto di rito visto che la tuta era molto più grande di lei, che del resto è la più giovane atleta convocata dai tecnici federali per partecipare alla manifestazione. Poco male perchè, se continuerà nel suo brillante percorso nel tennistavolo, avrà modo di crescere nella tuta ricevuta nei giorni scorsi, mentre per il prossimo appuntamento ne arriverà una della sua taglia. Quello della prossima settimana sarà un appuntamento importante, con 260 giovani atleti provenienti da 29 nazioni. Il torneo sarà anticipato da uno stage in cui i 44 ragazzi italiani saranno allenati dai tecnici della nazionale.

Ma la trasferta a Terni, capitale italiana del tennistavolo, ha regalato una grande affermazione anche sul piano agonistico, nel Torneo nazionale unico della categoria giovanissimi.

Gaia Smargiassi, numero 2 del ranking di categoria, ha superato agevolmente le fasi eliminatorie, raggiungendo la finalissima contro la numero 1, Aurora Ciccuttini, della Sterilgalda. E, nella partita più importante di giornata, la "piccola peste" vastese ha ribaltato il pronostico andando a conquistare una prestigiosa vittoria. Grande soddisfazione per lei, per i suoi tecnici, Paolo Caserta e Shan Jun, e per la dirigenza della San Gabriele Tennistavolo, primo fra tutti il presidente Michele Ciaffi. Ora la giovane pongista avrà una settimana per prepararsi al meglio all'appuntamento in maglia azzurra.