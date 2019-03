Due milioni di euro. E' l'ammontare del finanziamento con cui verrà realizzato il tratto di pista ciclabile che va da Casalbordino Lido fino al litorale di Mottagrossa, all'interno della Riserva naturale di Punta Aderci, a Vasto.

I soldi - "Si tratta del lotto numero 5 e di parte del 6 dell'intero progetto di pista ciclabile da Francavilla a San Salvo", spiega Simone Lembo, membro del consiglio d'amministrazione del Patto territoriale Trigno-Sinello. "E' stato un lavoro lungo e complicato, che ci ha permesso di rimodulare e recuperare fondi che, a distanza di 5 anni dalla loro assegnazione, rischiavano di andar persi. Sono destinati all'infrastrutturazione del Parco e, in particolare, alla pista ciclabile: 2 milioni di euro per il tratto da Casalbordino a Mottagrossa".

"Ogni euro speso per questo tipo di turismo si ripaga da solo", ha sottolineato l'architetto Raffaele Di Marcello dell'Università di Teramo. La pista ciclabile che attraverserà il futuro Parco della Costa teatina come elemento per puntare sul turismo ecosostenibile. Se ne è parlato nel convegno sul tema Pista ciclabile nella Riserva di Punta Aderci-Cicloturismo è ambiente: la sfida della Costa dei trabocchi, tenutosi a Palazzo D'Avalos con la partecipazione dell'assessore provinciale Tonino Marcello, dell'assessore all'Ambiente, Anna Suriani, del coordinatore scientifico dell'Osservatorio sul turismo natura, Tommaso Paolini, e di Luca Giammichele, ingegnere del Comune di Vasto. A moderare il dibattito è stato Marco Marra, assessore comunale ai Servizi.

Nove anni di attesa - E' quasi completato il progetto definitivo del percorso ciclopedonale che attraverserà il Parco nazionale della Costa teatina, di cui si parla ormai da 9 anni: era il marzo del 2005, infatti, quando sulla linea ferroviaria litoranea transitava l'ultimo treno regionale Pescara-Termoli. Poi, con l'attivazione definitiva della galleria che per 7 chilometri si snoda sotto l'abitato di Vasto e l'arretramento della ferrovia fino a Francavilla al Mare, l'area costiera è rimasta abbandonata in attesa della nascita del Parco.