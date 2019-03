Venerdì 7 marzo 2014, alle ore 18.00, presso la Casa della cultura - Porta della Terra di San Salvo, si terrà il convegno di apertura della mostra su Il futuro del parcheggio multipiano di via Montegrappa e dell'isola archeologica del mosaico romano di piazza San Vitale.

Voluta dagli Assessorati ai Lavori Pubblici e alla Cultura, la mostra intende portare a conoscenza della cittadinanza i contributi di idee e progettuali (i cosiddetti "progetti preliminari") scaturiti dai rispettivi concorsi di idee banditi nel 2013, al fine di rendere più costruttivo il confronto sulla riqualificazione e valorizzazione di quelle singole opere pubbliche.

Nella mostra si esporranno gli elaborati cartacei dei soli progetti risultati vincitori (3 su 28 del parcheggio di via Montegrappa; 3 su 35 dell'isola del mosaico di piazza San Vitale); ma con la possibilità di poter conoscere anche tutti gli altri, messi a disposizione del pubblico in formato elettronico.

Dalle relazioni e dalle tavole presentate si potrà comprendere la diversità delle analisi e delle soluzioni proposte, tutte comunque finalizzate a fare in modo che due opere pubbliche oggi degradate e/o inadeguate possano essere non solo riqualificate ma insieme ricontestualizzate con cospicui vantaggi estetici e funzionali per entrambe le zone coinvolte.

L'auspicio e l'impegno dell'Amministrazione comunale è che i due interventi previsti, il primo con il coinvolgimento degli imprenditori interessati; il secondo per mezzo della pubblica finanza, possano effettivamente realizzarsi in tempi ragionevoli, perché ne guadegnebbe la cittadina di San Salvo, in particolare il suo centro storico, tanto in termini architettonici quanto economici, sociali e culturali.

La mostra rimarrà aperta fino al 15 marzo, nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì, ore 9.00/13.00; martedì e giovedì ore 15.00/19.00; sabato, ore 17.00/20.00.