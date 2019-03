La notizia, dall'Africa, è giunta subito a Vasto. E' stato il parroco di San Pietro, don Stellerino D'Anniballe, a comunicare ai fedeli che don Gustave Kileya è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto a Kolwezy, in Congo, il suo Paese d'origine, dove era tornato dopo aver vissuto per diversi anni a Vasto. I fedeli lo hanno ascoltato celebrare messa nella chiesa di Sant'Antonio e lo hanno visto collaborare con don Stellerino.

Don Gustave camminava ai margini di una strada insieme a un confratello. All'improvviso, è sopraggiunta un'automobile, che si dirigeva a gran velocità verso di loro. I due religiosi si sono buttati al di fuori della carreggiata, cadendo in un fosso. Don Gustave, ferito, è stato trasportato in ospedale. Per il confratello, invece, non c'è stato nulla da fare: ha battuto la testa su una grossa pietra ed è morto.

In queste ore, da Vasto stanno giungendo al prete congolese tanti messaggi di affetto e vicinanza.