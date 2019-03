Antonaci alla Virtus Cupello:

Dopo la sconfitta interna di domenica per 6-1 contro il San Nicolò la voce di un possibile esonero del tecnico era iniziata a circolare a Cupello. Lunedì la dirigenza aveva smentito, ma già dalla giornata di martedì qualcosa stava per cambiare, oggi è arrivata l'ufficialità: Roberto Antonaci è il nuovo allenatore della Virtus Cupello, prende il posto di Massimiliano Memmo che ad ottobre si era dimesso per poi essere richiamato dopo una settimana.

Antonaci ha 7 giornate di tempo, più gli eventuali play-out, per salvare i rossoblu. Il tecnico originario di Benevento ma residente a Vasto da anni, già la scorsa stagione, però a fine ottobre, aveva vissuto un'esperienza simile, subentrando a Lemme alla guida del Vasto Marina e portando la squadra alla salvezza senza play-out e la juniores ai quarti di finale nazionali.

Il debutto sulla nuova panchina sarà domenica a Pineto contro la quinta in classifica. La Virtus è terzultima con 25 punti, frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte, a 3 punti dalla zona salvezza ma deve affrontare Pineto, Vasto Marina, Torrese, San Salvo, Vastese, Francavilla e River Casale. Con il mister arriva anche il suo collaboratore Vito D'Addario che ricoprirà l'incarico di allenatore in seconda.

"Mi capitano sempre situazioni del genere - spiega Antonaci - lo scorso campionato ho avuto più tempo, ora ci riproveremo, consapevoli delle difficoltà che ci aspettano. Abbiamo un calendario durissimo, speriamo di salvarci senza fare i play-off, altrimenti vorrà dire che ci proveremo con gli spareggi".

Ha già pensato alle novità da apportare alla squadra? "Domani dirigerò il primo allenamento e vedremo cosa fare, i giocatori li conosco quasi tutti, alcuni come Martelli e Fonseca li ho allenati lo scorso anno, con Di Pasquale e Alberico ho giocato insieme, gli altri li ho visti quasi tutti crescere. Sono orientato a proporre un 4-4-2, ma più che la tattica a questa squadra serve il cuore, un grande cuore e la determinazione per raggiungere questo importante obiettivo, ci proveremo sicuramente fino alla fine dando il massimo".

La Virtus Cupello non vince da 8 giornate, l'ultimo successo risale al 5 gennaio, in trasferta a Montorio fini 0-2 con doppietta di Fonseca, vittoria che rappresentava l'ottavo risultato utile consecutivo, a dimostrazione che quella in corso è stata una stagione a due facce per la squadra del presidente Peschetola che da quel momento in poi ha ottenuto 6 sconfitte e 2 pareggi.

"Stare da questa parte è difficile - spiega il presidente - abbiamo dovuto fare questa scelta perchè c'era la necessità di dare una scossa all'ambiente, dispiace per Memmo, ma vogliamo salvarci. Antonaci proverà a fare in modo che questa squadra reagisca e superi questo momento negativo, ricominciando a vincere le partite".