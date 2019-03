L'ottava giornata di ritorno del girone B del campionato Juniores D'Elite metteva di fronte cinque delle prime sei della classe. La capolista Vasto Marina, esclusa da questi incroci, vince in casa senza patemi contro la Torre Alex Cepagatti e prosegue la marcia al vertice con 11 punti di vantaggio sul San Salvo.

I biancazzurri, dopo lo stop dell'ultimo turno, riprendono a fare punti, battono il Miglianico e conservano la seconda posizione. La Virtus Cupello staccata di due lunghezze, supera il River Casale nella sfida tra terza e quarta e lo distanzia di 6 punti. Non ne approfitta la Vastese che perde a Castiglione Val Fino, su un campo tabù per le vastesi, e resta al quinto posto.

Il primo posto è ormai andato, ma la mancanza di play-off rende meno avvincente il torneo, tutte le altre non hanno più obiettivi e motivazioni, sarebbe il caso di rivedere la formula del campionato per tenerlo vivo fino all'ultima giornata e garantire così maggiore interesse.

Virtus Cupello-River Casale 3-1. Nonostante varie defezioni la Virtus Cupello sfodera una buona prestazione e si conferma la rivelazione di questo campionato. La prima occasione della partita è all'8' per il River Casale quando Barbetta serve Mancini che davanti a Tascione manda fuori. I padroni di casa, oggi in divisa bianca, si fanno vedere al 14' e al 15' con due conclusioni di Fizzani e D'Ascenzo. Al 17' di nuovo River in avanti, Di Muzio riceve e tira, Tascione para. Al 25' ancora di Muzio impegna il portiere locale.

Al 31' la squadra di mister Di Martino passa in vantaggio, D'Ascenzo colpisce di destro in area, il suo diagonale è intercettato da un paio di difensori avversari e supera la linea di porta. Fizzani, appostato sul secondo palo, è bravo a non spingere la palla in rete, se lo avesse fatto il gol sarebbe stato annullato per fuorigioco.

Gli ospiti protestano perchè a loro dire la marcatura non sarebbe regolare, un dirigente accompagnatore viene espulso dal signor Luca Di Monteodorisio che non è dello stesso parere. Passano otto minuti e la Virtus raddoppia, questa volta è bomber Fizzani di testa su assist di Nanni che mette dentro il suo 14° gol in campionato. Non è finita, al 41' Del Borrello ben appostato in area riceve da calcio d'angolo e firma il 3-0. Al 45' ultima occasione del primo tempo con la punizione di Mancini che viene respinta di pugni da Tascione.

Al 52' il calcio piazzato di Pelliccia sorvola di poco la traversa, gli ospiti non stanno a guardare e provano a riaprire la gara, al 57' punizione di Castropaolo, sulla respinta del portiere arriva D'Angelo che da due passi si divora il gol. Subito dopo su cross dalla destra di Di Muzio interviene Barbetta che però è impreciso.

Al 58' il River Casale riesce a segnare con Castropaolo che servito in area insacca con il piatto destro. Il Cupello non perde la testa e gestisce nel migliore dei modi la gara e al 66' potrebbe chiudere i giochi, Luigi Marchioli scatta sul filo del fuorigioco e si invola verso la porta avversaria, ma Speranza para.

Al 72' bella azione che parte da D'Ascenzo che dalla fascia serve Fizzani che riceve centralmente e serve all'indietro l'accorrente Marchioli che calcia fuori. Vince la Virtus Cupello che consolida la terza posizione e nel prossimo turno affronterà fuori casa la Vastese.





Tabellino

Virtus Cupello-River Casale 3-1 (3-0)

Marcatori: 31' D'Ascenzo (Virtus Cupello), 39' Fizzani (Virtus Cupello), 41' Del Borrello (Virtus Cupello), 58' Castropaolo (River Casale)

Virtus Cupello: Tascione, Pischetola, Benedetti, Pelliccia, De Filippis, Nanni, D'Ascenzo (88' Selim), Marchioli F. (69' Berardi), Fizzani, Del Borrello, Marchioli L. (80' Miscione). A disposizione Capitoli, Carbonelli, Gubiani, Zilli. Allenatore Di Martino

River Casale: Speranza (73' Capone), D'Alessandro, Di Rosa, Barbetta, Di Carlo (66' Di Crescenzo), Di Giovanni, Di Muzio, Verratti (46' Zappacosta), D'Angelo (60' Severo), Castropaolo, Mancini (53' Clivio). A disposizione Cappoli, Palumbo. Allenatore Zuccarini

Arbitro: Luca Di Monteodorisio di Vasto

Ammoniti: Pelliccia (Virtus Cupello), D'Ascenzo (Virtus Cupello), Marchioli F. (Virtus Cupello), Barbetta (River Casale), Di Carlo (River Casale) Di Giovanni (River Casale), Clivio (River Casale)





Vasto Marina-Torre Alex Cepagatti 6-1. A cinque giornate dal termine ormai manca solo la matematica a proclamare il Vasto Marina vincitore del girone B per il terzo anno consecutivo. I vastesi travolgono la terzultima con le doppiette di Monachetti e Riella e i gol di Carulli e Piras. Uniche due note stonate un'altra espulsione per Cesario nel finale e l'infortunio di D'Ottavio.

Nel prossimo turno impegno esterno a Miglianico, inizia la serie di match point verso il terzo titolo. Proprio sul campo dove lo scorso maggio, la squadra allenata da Antonaci, battendo 1-0 con gol di Cesario nei supplementari la D'Annunzio Marina, prima nel girone A, si aggiudicò il titolo regionale abruzzese.

San Salvo-Miglianico 2-0. Dopo lo stop di lunedì scorso la squadra di mister Di Nardo torna a vincere contro un buon Miglianico che riesce a mantenere lo 0-0 fino al termine del primo tempo.

Nella ripresa sale in cattedra Sessa che mette la firma sulle due reti della gara. Nel prossimo turno sfida esterna contro la Folgore Sambuceto.

Castiglione Val Fino-Vastese 2-1. Si interrompe il momento positivo della Vastese, in caso di vittoria i biancorossi sarebbero saliti al quarto posto, ma su un campo difficile, dove tutte le vastesi hanno perso punti la squadra di Stivaletta si ferma.

La rete degli ospiti porta la firma di Piccinini. Lunedì prossimo arriva la Virtus Cupello terza in classifica.

I risultati della 21esima giornata (8° di ritorno) del campionato Juniores d'Elite, girone B. Castiglione Val Fino-Vastese 2-1, Francavilla-Acqua&Sapone 5-0, San Salvo-Miglianico 2-0, San Vito 83-Il Delfino Flacco Porto 0-3, Valle Del Foro-Folgore Sambuceto 2-1, Vasto Marina-Torre Alex Cepagatti 6-1, Virtus Cupello-River Casale 3-1

La classifica. Vasto Marina 54, San Salvo 43, Virtus Cupello 41, River Casale 35, Vastese 34, Miglianico 30, Il Delfino Flacco Porto 28, Castiglione Val Fino 28, Folgore Sambuceto 26, Acqua&Sapone 25, Francavilla 24, Torre Alex Cepagatti 21, Valle Del Foro 19, San Vito 8

Il prossimo turno, lunedì 10 marzo, ore 15.00. Acqua&Sapone-San Vito, Folgore Sambuceto-San Salvo, Il Delfino Flacco Porto-Castiglione Val Fino, Miglianico-Vasto Marina, River Casale-Valle Del Foro, Torre Alex Cepagatti-Francavilla, Vastese-Virtus Cupello