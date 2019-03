Era nutrito il gruppo degli atleti vastesi alla 40ª edizione della Roma-Ostia, la mezza maratona più bella e partecipata d'Italia. Ben 16 i tesserati della Podistica Vasto, con tanta soddisfazione del presidente Daniele Altieri, che ha capitanato la spedizione nella capitale. "Ancora una domenica di soddisfazioni e divertimento nel fiume di colori ed emozioni in una Capitale stracolma di podisti - ha detto Altieri-. Il nuovo direttivo si è insediato da pochi mesi e da subito abbiamo deciso di organizzare la partecipazione alla Roma-Ostia. Sono molto fiero di questi due giorni, un momento sia di aggregazione per i nostri atleti e sia di condivisione con gli amatori del podismo. Una trasferta che ci stimola a fare e lavorare per la crescita della società sportiva Podistica Vasto".

Dal presidente tanti complimenti per "ciascuno dei 16 atleti, ognuno dei quali, nonostante le avverse condizioni meteo, ha attraversato con grinta la Cristoforo Colombo fino al lido di Ostia, stabilendo il proprio successo personale. Catalano Nicolino con il suo tempo di 1h17 arriva 174esimo assoluto. E poi Falasca Antonia, Di Pietro Annalisa, Ronzitti Maurizio, Ciccarone Luigi, Romagnoli Donato, Baccalà Antonio, Delli Benedetti Nicola e Altieri Cesare, che migliorano tutti il proprio tempo sui 21 km, mentre Spenza Gianluca, Orlando Carusi, Gaetano Melotti, Nicci Armando, Carlucci Pietro e Acquarola Maurizio, alla loro prima esperienza nella mezza maratona, portano a termine la gara in tempi pienamente soddisfacenti. Un risultato, quindi, quello di ieri, di grande valore per la città di Vasto". Per il sodalizio vastese inizia la preparazione per un altro importante appuntamento del calendario con il campionato Corrilabruzzo, il 13 aprile con la mezza maratona di San Benedetto del Tronto.

Alla Roma-Ostia non potevano mancare gli atleti della Asd Atletica Vasto, che già lo scorso anno e in vari anni precedenti si sono cimentati in questa entusiasmante gara. Neanche le brutte previsioni metereologiche li hanno scoraggiati. "Una fitta pioggerella - spiega Rosaura Biagelli- ha accompagnato durante i 21 chilometri del percorso Lucio Del Forno, Levino Del Monaco, Marcello Fioravante e Sergio Bontempo. A loro resta come tangibile ricordo della giornata, oltre alle emozioni vissute, una gran bella medaglia che va ad aggiungersi alle altre. Quest'anno è stata particolarmente bella e importante per festeggiare la quarantesima edizione della Half Marathon Roma-Ostia. Altri atleti dell'associazione stanno già scaldando i muscoli per la mezza maratona di Praga che si svolgerà nel prossimo mese di Aprile:il nome di Vasto vola lontano!".

La gara. La vittoria della Roma-Ostia è andata al marocchino Lahbabi Aziz, con l’eccellente crono di 59’25’’, che lo colloca al primo posto della lista mondiale stagionale. In campo femminile vince la keniana Carolin Chepkwony, prima sul traguardo con un buon crono di 1h08’48’’, che batte in volata la connazionale Sharon Cherop. L'edizione 2014 è stata funestata da un evento luttuoso. Il podista Fabrizio Bellucci, 44enne tesserato con LBM sport, è morto subito dopo aver tagliato il traguardo a causa di un malore.