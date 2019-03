Si ferma a tredici il numero di risultati utili consecutivi per il Casalbordino C5 che cede il primo posto in solitaria al Francavilla perdendo a Guardiagrele per 5 a 4 dopo aver disputato comunque un discreto incontro macchiato da 10 minuti di ordinaria follia. Eppure si erano messe bene le cose per Lanza ed i suoi ragazzi che, dopo aver subito qualche timido attacco da parte dei rivali, riescono a portarsi in vantaggio grazie ad un gran gol di Di Paolo, assoluto protagonista di giornata e migliore in campo per i suoi. Ma la squadra di casa ha un ottimo organico ed è consapevole di dover ottenere a tutti i costi il massimo bottino per entrare con più decisione nella zona play off, cosi 5’ più tardi trova il pareggio con Ciccocioppo. I ritmi salgono ed il Casalbordino sembra gestirli al meglio, infatti Fortunato riporta di nuovo i suoi in vantaggio sfruttando una disattenzione avversaria. Poi accade l’imprevedibile, i giallorossi calano bruscamente la tensione concedendo metri all’avversario. Di Ghionno dopo 18’ di gioco è costretto ad abbandonare il terreno per un problema muscolare e Lanza non riesce a tenere alta la tensione dei suoi che nel giro di 10’ subiscono addirittura 3 reti. Solo nel finale della prima frazione i casalesi riescono a reagire trovando la rete del 4 a 3 ancora con Di Paolo.

Nella ripresa la partita si fa decisamente più nervosa con il Casalbordino all’assalto della porta difesa egregiamente da Dragani ed il Guardiagrele che risponde colpo su colpo con ficcanti ripartenze. Così, intorno al quarto d’ora, è ancora Ciccocioppo che trafigge i giallorossi con un tiro dalla distanza. Il Casalbordino non ci sta e produce il massimo sforzo per riaprire l’incontro ma la porta avversaria sembra stregata, due legni e due salvataggi sulla linea da parte della difesa amaranto negano la possibilità di riaprire l’incontro ai giallorossi, che riescono ad accorciare solo nel finale con un altro gol di Fortunato. Vano l’assalto finale col portiere di movimento per i ragazzi di patron Santoro che, anche un po stanchi, commettono troppi errori d’impostazione e non riescono ad essere pericolosi.

L’incontro termina 5-4 per i padroni di casa che hanno avuto il merito di essere più concreti e decisi degli avversari, per il Casalbordino torna il gusto amaro della sconfitta dopo tre mesi, sconfitta che li costringe a cedere il primo posto al Delfino Francavilla vittorioso in casa contro il Real Atessa. Sabato prossimo ci sarà il turno di riposo per il Casalbordino, mentre il Francavilla andrà a far visita al Cupello di mister Porfirio. La formazione casalese non si perde d’animo perchè mancano cinque turni alla fine della stagione regolare e tutto può ancora accadere.

Risultati 8ª giornata di ritorno: Real Guardiagrele-Casalbordino 5-4; Tombesi Ortona- Fossacesia 7-2; Virtus Majna-Integra Sport Chieti 7-5; Atletico Lanciano-Phoenix Ortona 5-2; Città di Penne-Pino Di Matteo 6-4;Delfino C5-Real Atessa 6-5. Riposo: Virtus Cupello

Classifica: 45 Delfino Francavilla; 42 Casalbordino C5; 36 Atletico Lanciano; 34 Real Guardiagrele; 33 Città di Penne; 31 Virtus Cupello; 30 Pino Di Matteo; 26 Integra Sport Chieti; 25 Virtus Majna; 18 Futsal Fossacesia; 17 Tombesi Ortona; 15 Real Atessa; 4 Phoenix Ortona